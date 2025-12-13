憲兵勒斃女友逃死定讞 死者母淚：他毀了我們人生

去年五月，新北19歲憲兵許俊傑不滿同袍女友要分手，勒斃女友還侵犯遺體。（圖／東森新聞）





去年五月，新北19歲憲兵許俊傑不滿同袍女友要分手，勒斃女友還侵犯遺體。一審國民法官判無期徒刑、但上訴到三審之後，昨天（12日）無期徒刑定讞。家屬不能接受。

死者媽媽李小姐：「（女兒）身體要進去那個屍袋裡面，我每次想到那個畫面，我就真的好崩潰。」止不住的眼淚，是對女兒最深的思念，軍人情殺案，12日三審定讞，凶手許俊傑無期徒刑確定。

死者媽媽李小姐：「一輩子的痛，那沒有辦法抹去，你說...很多人也問我啊，你會原諒許俊傑嗎不會，我同情他但是我不會原諒他，你殺了我女兒。」

案件爆發在去年五月，憲兵許俊傑不滿同袍女友提分手，闖屋談判，徒手將人勒斃。一審國民法官，依殺人、損壞污辱屍體，偽造準私文書等罪，判他無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴到三審，維持一審判決。

死者媽媽李小姐：「當我女兒倒下的那一刻，我就知道說他絕對不會被判死刑，他也是阿姨長阿姨短的，那他那時候真的是常常來我家，那說實在話，我也是把他當自己的兒子，（我法庭上）強調的就是說那就是無期徒刑，你就用你後面的餘生，你這一段時間你好好的去跟我女兒說對不起。」

然而依照台灣現行法律制度，許俊傑犯案時19歲，無期徒刑只要服刑滿25年，就可以申請假釋扣掉已經收押近1年7個月的時間，最快44歲就有機會出獄。

死者媽媽李小姐：「他（法庭上說）這輩子，不會再碰感情，但我說實在話有可能嗎，我女兒這樣子，一個這樣子（受害）真的就夠了，而且他把我的人生也給毀了。」

許俊傑還有機會回歸社會，但李媽媽心愛的家人已經回不來。

