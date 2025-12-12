憲兵妒殺女友還「兩度姦屍」！最高法院判無期徒刑定讞

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

憲兵許俊傑因懷疑同為憲兵的劉姓女友變心，於2024年5月爭執過程中將對方勒斃，事後更兩度性侵屍體。檢方依殺人及侮辱屍體等罪起訴，一審國民法官判處無期徒刑、褫奪公權終身，二審維持原判；最高法院於12日駁回上訴，全案定讞。

憲兵許俊傑因懷疑同為憲兵的劉姓女友變心，於2024年5月爭執過程中將對方勒斃，事後更兩度性侵屍體。（圖／翻攝自Google Maps）

現年20歲的許俊傑與劉女不僅是軍中同袍，兩人更是高中同學，畢業後分別簽下志願役，進入憲兵指揮部服役，並被分發至同一單位，日久生情開始交往。

案發於去年5月中旬。許男當晚前往劉女住處，當時劉女姊姊也在家中，見兩人互動看似正常，未多加留意。隔日上午，姊姊與劉女相約外出探望祖父，卻遲遲不見妹妹出房門，敲門呼喊也未獲回應。此時，姊姊竟收到LINE訊息寫著「妹妹死了」，她立刻衝進房內，發現劉女全身赤裸、蓋著棉被躺在床上，已明顯身亡。

警方逮捕許男後，他供稱兩人於當晚9時許發生口角，因懷疑劉女出軌，一時情緒失控將其掐死，並在對方斷氣後兩度姦屍。檢方依《刑法》及《陸海空軍刑法》相關規定，對許男提起公訴。

新北地方法院國民法官法庭審理後，認定犯行手段殘忍、情節重大，判處無期徒刑、褫奪公權終身；案件上訴後，高等法院認為原判量刑並無不當，駁回上訴。最高法院再審後亦認定判決無誤，於12日駁回上訴，全案正式定讞。

