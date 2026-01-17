憲兵快反連時速破百狂飆到桃園 20輛「挑戰者」重機雨中戰備巡弋

憲兵快速反應連是國軍唯一使用重型機車執行任務的部隊。想要騎乘重達377公斤的美製印地安「挑戰者」重機，新進人員除了要接受為期1個月的基礎訓練之外，還有「7大關卡」的挑戰。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵202指揮部快速反應連繼去年12月實施高速保養任務，編組印地安「挑戰者」重型機車車隊，沿淡金公路一帶行駛至白沙灣執行高速行駛課目，昨天再編組賓士敞篷引導車及20輛「挑戰者」重機，以時速100公里以上速度，在凌晨沿快速道路機動至桃園地區漁港，驗證其於全天候與複雜路況下的臨戰應變能力，確保關鍵時刻仍能迅速機動遂行任務。

此外，重機車隊在返程途中雨勢來襲，官兵在濕滑路況與能見度下降的天候持續執行任務，透過降低速度、拉大車距並強化警戒維持安全。幹部則依照實戰化訓練要求，模擬戰備巡弋狀況即時下達指令，官兵須在行進間維持隊形。

軍方官員今天指出，憲兵快反連的「挑戰者」重機自民國112年換裝迄今，為確保裝備妥善及落實平時保養工作，官兵於高速保養任務以時速100公里以上穩定行駛，藉由轉速高、換檔少、溫度高等引擎運作特性，自然清除積碳並改善重機油品循環與潤滑效能，藉此鞏固快速反應連機動作戰能力。

根據軍媒青年日報今天報導表示，為鞏固部隊機動作戰能力，快反連昨日凌晨沿快速道路機動至桃園地區漁港，編組賓士敞篷引導車及20輛「挑戰者」重機，採縱隊機動至目的地，藉由行駛過程以時速100公里以上速度，使車輛維持轉速高、換檔少等引擎運作特性，自然清除積碳並改善重機油品循環，藉此確保車輛最佳狀態。

高速保養期間，官兵全程依引導車掌握行進節奏，並視車流與路況變化即時調整車距與車道，維持嚴整隊形，過程中須精準控制油門與離合器收放時機，兼顧高速行駛安全與隊形完整，同時克服長距離高速騎乘所帶來的體力與精神負荷，展現平時扎實訓練成果。

快反連排長顏中尉表示，高速機動不只是騎得快，更是幹部指揮判斷與官兵戰術運用的訓練時機，幹部必須隨時掌握隊形、路況與任務節奏，確保在實戰中能迅速穿梭於城市複雜地形，達成「一點生變，全面應變」的戰術核心價值。

顏排長強調，單位全員都必須具備駕駛印地安「挑戰者」重機的能力與資格，幹部更需以身作則帶領官兵投入訓練，身為指揮官若無法親自上車體會高速行駛下的風險與限制，就難以在戰術規劃與現場管制上做出正確判斷，因此平時除精進個人操駕能力外，也會透過實戰化訓練，將高速機動納入戰術想定。

班長鄭淳豪上士則分享，實際執行高速保養任務時，最具挑戰的是長時間高速行駛下的體力負荷與精神專注度，尤其在夜間或天候不佳時，更考驗個人穩定度與判斷力，透過反覆訓練與幹部經驗傳承，逐步掌握油門控制、車距維持與臨場應變能力，不僅提升自身操駕信心，也能在帶領弟兄時協助排除心理壓力，讓單位各種狀況下都能穩健完成任務。

