憲兵快反連時速破百狂飆到桃園 20輛「挑戰者」重機雨中戰備巡弋
〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵202指揮部快速反應連繼去年12月實施高速保養任務，編組印地安「挑戰者」重型機車車隊，沿淡金公路一帶行駛至白沙灣執行高速行駛課目，昨天再編組賓士敞篷引導車及20輛「挑戰者」重機，以時速100公里以上速度，在凌晨沿快速道路機動至桃園地區漁港，驗證其於全天候與複雜路況下的臨戰應變能力，確保關鍵時刻仍能迅速機動遂行任務。
此外，重機車隊在返程途中雨勢來襲，官兵在濕滑路況與能見度下降的天候持續執行任務，透過降低速度、拉大車距並強化警戒維持安全。幹部則依照實戰化訓練要求，模擬戰備巡弋狀況即時下達指令，官兵須在行進間維持隊形。
軍方官員今天指出，憲兵快反連的「挑戰者」重機自民國112年換裝迄今，為確保裝備妥善及落實平時保養工作，官兵於高速保養任務以時速100公里以上穩定行駛，藉由轉速高、換檔少、溫度高等引擎運作特性，自然清除積碳並改善重機油品循環與潤滑效能，藉此鞏固快速反應連機動作戰能力。
根據軍媒青年日報今天報導表示，為鞏固部隊機動作戰能力，快反連昨日凌晨沿快速道路機動至桃園地區漁港，編組賓士敞篷引導車及20輛「挑戰者」重機，採縱隊機動至目的地，藉由行駛過程以時速100公里以上速度，使車輛維持轉速高、換檔少等引擎運作特性，自然清除積碳並改善重機油品循環，藉此確保車輛最佳狀態。
高速保養期間，官兵全程依引導車掌握行進節奏，並視車流與路況變化即時調整車距與車道，維持嚴整隊形，過程中須精準控制油門與離合器收放時機，兼顧高速行駛安全與隊形完整，同時克服長距離高速騎乘所帶來的體力與精神負荷，展現平時扎實訓練成果。
快反連排長顏中尉表示，高速機動不只是騎得快，更是幹部指揮判斷與官兵戰術運用的訓練時機，幹部必須隨時掌握隊形、路況與任務節奏，確保在實戰中能迅速穿梭於城市複雜地形，達成「一點生變，全面應變」的戰術核心價值。
顏排長強調，單位全員都必須具備駕駛印地安「挑戰者」重機的能力與資格，幹部更需以身作則帶領官兵投入訓練，身為指揮官若無法親自上車體會高速行駛下的風險與限制，就難以在戰術規劃與現場管制上做出正確判斷，因此平時除精進個人操駕能力外，也會透過實戰化訓練，將高速機動納入戰術想定。
班長鄭淳豪上士則分享，實際執行高速保養任務時，最具挑戰的是長時間高速行駛下的體力負荷與精神專注度，尤其在夜間或天候不佳時，更考驗個人穩定度與判斷力，透過反覆訓練與幹部經驗傳承，逐步掌握油門控制、車距維持與臨場應變能力，不僅提升自身操駕信心，也能在帶領弟兄時協助排除心理壓力，讓單位各種狀況下都能穩健完成任務。
更多自由時報報導
「最美政戰士」自願調東引服役 葉采青自曝射擊打靶糗事
部隊番號新變動 陸軍裝甲、機步旅本月更名冠上「聯合兵種旅」
2架中國武直10直升機 刻意開啟ADS-B現身海峽中線恫嚇意味濃厚
台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人
其他人也在看
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUV
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUVEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
Mercedes-Benz電動G-Class折扣台幣31萬求售
Mercedes-Benz G-Class對於品牌和車壇都是經典代表，因此認為因應趨勢推出電動G-Class消費者也會買單，但沒想到策略失敗了，繼先前租賃優惠外，近期又進一步針對購買祭出高額折扣促銷方案。Mercedes-Benz認為品牌光環推出任何車型消費者都會買單，尤其又是越野經典G-Class，為因應趨勢潮流Mercedes-Benz推出電動G-Class，但沒想到電動市場已退燒，加上電動G-Class售價高達16萬美元，因此電動G-Class銷量相當冷清，對此美國Mercedes-Benz去年就祭出5千美元降價促銷，租賃方案更是提高至9,500美元優惠。 然而看來先前促銷反應不夠熱烈，因近期外媒報導Mercedes-Benz加大電動G-Class促銷力道，降價金額提高至1萬美元，並且購買與租賃都適用，倘若還是無法提升銷售，那問題應該就出在消費者對電動熱度降溫、電動G-Class價格過高。美國Mercedes-Benz加大電動G-Class促銷力道，將折扣優惠提高至1萬美元。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Toyota 當家商旅 Hiace 新年式登場！配備升級強化外觀質感及行車安全
Toyota 宣布在日本推出新年式 Hiace，透過配備升級方式，進一步強化當家商旅的外型質感及行車安全。新年式 Hiace 當地售價為 286～463.38 萬日圓，約台幣 57～92 萬元，將於今年 2 月 2 日正式在日本上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 2
六代Toyota RAV4 2.5 Hybrid旗艦版試駕：給我一個不選它的理由——除非你等2.0自然進氣
（文／Jason Chen）它來了！對於國內車市頗有關注的車迷們，過去數個月最為期待的，莫過於論聲量、論銷量都更勝國產車的神級進口休旅：Toyota六代RAV4。首發帶來2.5升油電動力、前驅及E-Four 4WD電子四驅，多達六款車型可選，104萬起的售價真的能「躺贏」？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 23 小時前 ・ 20
想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規
迎接嶄新一年，BMW總代理汎德在2026年1月推出「BMW新年尊享禮遇」，端出超有感購車方案，主打低門檻入主豪華品牌，只要月付5,900元起，就能輕鬆開回家。不論是想購車或選擇彈性更高的BMW Yours多元智選租賃方案，都能依照個人需求打造最適合的用車方式，讓入主BMW不再遙不可及。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
這下不買不行了，有ACC的新年式Suzuki Jimny有望今年導入
去年10月Suzuki於日本推出新年式Jimny，乍看沒有任何調整但好料全在車內，配備ACC主動式車距巡航控制系統，如今據了解國內今年則有望導入。Suzuki Jimny推出後就大受歡迎，尤其更實用便利的五門車型，去年初日本上市短短4天就接到5萬張訂單，而在接近年底10月時，Suzuki在日本則推出新年式Jimny，乍看和現行沒有任何差異，但翻開規配表則是會人大吃一驚。 新年式Jimny主要是針對配備升級，除配備Suzuki Connect智慧連網系統外，更配置消費者想要的ACC主動式車距巡航控制系統，另外也還有DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統。 相信國內消費者應該都希望可以買到有ACC的Jimny，這部分據了解Taiwan Suzuki已在規劃中，若無意外今年就有望導入，但實際配備項目和價格漲幅還有待原廠公布。新年式Jimny加入Suzuki Connect智慧連網、ACC主動式車距巡航控制、DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統，國內方面今年有望導入。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
輝達CES亮相自駕AI「Alpamayo」，攜手賓士CLA搶進自動駕駛戰場
輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳在美國消費性電子展 (CES) 主題演講中，正式發布全新自駕車人工智慧AI技術「Alpamayo」。他形容「實體AI (Physical AI) 的ChatGPT時刻已經到來」，並強調這套系統具備「思考與推理」能力，不只接收感測器資料來控制轉向、煞車、加速，還能對即將採取的行動進行推理，說明「要做什麼、為何這麼做」，同步產生對應的行駛軌跡，瞄準自駕車與自動駕駛輔助系統的下一波競爭。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【走雪隧還在猜車道？】這款APP竟然讓你永遠猜對邊？嘉偉哥實測竟遇路隊長！神準還是鬧笑話？｜Tunnel Vision 隧道之眼實測
最近網路上討論度相當高的開發者程式「隧道之眼」，主打針對國道五號的彭山隧道與雪山隧道，即時偵測車流狀況，並告訴駕駛當下該選左側還是右側車道，協助避開塞車路段，對經常跑雪隧的用路人來說相當有吸引力。 在運作原理上，隧道之眼是透過 交通部開放資料庫 的即時資訊，利用國道地面線圈感應器蒐集車流量，再由後台進行運算分析，判斷當下選擇左道或右道較不容易壅塞。 這次我們也不只看看數據而已，而是實際上路，完整走一趟彭山隧道以及雪山隧道，直接使用「隧道之眼」提供的建議，看看實際行駛結果到底準不準，會不會真的避開路隊長，還是反而翻車，就讓影片帶大家一起驗證。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發表留言
終於等到了？Subaru WRX STi Sport 原型車亮相 手排變速真的要回來了？｜2026東京改裝車展
且別說其他品牌，2025 Tokyo Auto Salon中讓Subaru車迷最為驚訝且最失望的一件事情，日本國內限定、限量500台的WRX S210卻已不再是品牌極致，前有當代WRX不再提供STi的性能版本，後有最強S210力不比EJ強且用的更是祖傳CVT，都說STi是Subaru的最終信仰，儘管聲望並不等於銷量、2025年品牌銷售在主要商品部分也確實不俗，但很明顯Subaru是有發現問題的，從移動展的Concept到改裝車展的Prototype，這次應該是真正的WRX STi了吧？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
果然 關稅只降美國車！ 哪些進口車即將受惠、值得敲碗？
美國關稅懸而未決，沒有人確定現在買車會不會吃虧，再加上貨物稅一併提出討論，台灣汽車市場吹起一陣「等待風」。就算2025年新車盡出，各大展間就是冷冷清清。 消費者觀望、車商很焦慮，針對近期熱論紛紛的進口汽車關稅議題，日前經濟部產業發展署署長邱求慧特地說明，強調政府未來將採取「先談關稅、再調整貨物稅」分階段策略。重要的是，關稅調降範圍僅針對美系車款，而非所有進口車！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 個月前 ・ 124
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
Maserati以冷冽山峰之美為主題，推出Grecale Cristallo特別版
Written by: BearMaserati於品牌位於義大利摩德納(Modena)、西羅梅諾蒂大道(Viale Ciro Menotti)的核心基地，正式發表全新Grecale Cristallo特別版。此款作品汲取靈感自北義多洛米蒂山脈中最具代表性的山峰之一：Monte Cristallo，其純淨而銳利的輪廓，成為 Maserati Fuoriserie創作工坊構思本次設計的核心意象，創造出一種以平衡與優雅為定義的美學。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節、228連假 國道匝道封閉日期出爐
下個月就是春節連續假期，之後緊接著228紀念日連續假期。交通部高速公路局今天（16日）說明各個連假的匝道封閉管制措施，提醒民眾注意。根據高公局規劃，從2月17日至19日、2月27日至28日，時段性封閉國1、國5南向部分入口匝道；2月19日至21日、2月28日至3月1日，時段性封閉國1、國3部分北向及自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台美關稅拍板「汽車關稅尚未出爐」 日韓對美做了哪些讓步一次看
台美關稅談判底定，台灣輸美關稅降至15%，不疊加計算，至於國人關心美規車進口的關稅問題仍有待後續協商。回顧美國去年與日韓...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
捷運三鶯線、信義東延將通車 陽明交大助深化智慧運輸、培育人才
捷運三鶯線與信義線東延段預計於今年通車，面對大台北捷運路網持續擴張與運量成長的營運挑戰，陽明交大攜手雙北捷運建立合作夥伴關係。陽明交大管理學院與電機學院將協助雙北捷運精進營運管理，並導入AI優化列車資訊系統，強化雙北捷運的服務與系統韌性。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
輔助駕駛系統不是萬能！高公局籲當心「6情況」辨識失效
近年來隨著科技進步，輔助駕駛系統（ADAS）已成為汽車的重要配備，大大降低許多駕駛的負擔，不過高速公路局提醒，目前市售車輛配備之輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」，有六種情況會辨識失效，呼籲駕駛切勿因過度相信輔助駕駛系統而鬆懈。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 20 小時前 ・ 7
從Model T到Mustang Dark Horse SC橫跨百年時空，Max Verstappen飆速Ford經典賽車
Red Bull F1車手Max Verstappen來到賽車場，但這次開的不是F1，迎接他的是Ford百年來各種經典賽車，目的當然就是下場親自體驗，然而除了Max Verstappen還有剛加入車隊新人Arvid Lindblad一同參加。Red Bull F1車手Max Verstappen和剛加入車隊Arvid Lindblad來到賽車場，當然不是要兩人駕駛F1進行內戰，這戲碼在今年賽事就會上演，在賽車場迎接他們的是Ford百年來經典賽車。 之所以會有此安排和為何是Ford，因Ford 2026年重返F1並成為Racing Bulls動力供應商，故Red Bull規劃讓Max Verstappen和Arvid Lindblad體驗Ford百年來動力與賽車演進。除了實際下場駕駛Model T、GT40、F-150 Lightning SuperTruck、Mustang Dark Horse SC等各時期賽車外也安排比拚項目，至於實際活動請看以下影片。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
BMW新年尊享禮遇 全車系限時呈獻月付5,900元起即可入主
BMW 集團憑藉前瞻且完整的產品布局，並持續深耕駕馭性能與創新科技，展現高度的品牌韌性與市場適應力。BMW總代理汎德於台灣市場同樣交出亮眼成績，連續四年蟬聯豪華電動車銷售冠軍，充分反映市場對BMW電能科技實力與產品競爭力的高度肯定。 同時，象徵極致性能精神的 BMW M車系亦持續擴大其市場影響力，2025 年銷售表現較前一年成長2.2%，在高性能車領域展現穩健且持續的成長動能。憑藉德系嚴謹的造車工藝、成熟精準的底盤調校實力，以及不斷進化的智慧科技，BMW 不僅在性能與創新層面持續領航，更於行車安全與用車品質上，為車主提供值得信賴的全方位保障。 為迎接嶄新的一年，BMW總代理汎德於 2026 年…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／本田換廠徽布局未來 電能時代全面來臨
愛玩車／本田換廠徽布局未來 電能時代全面來臨EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車
中部中心／張士政、邱俊超 苗栗報導苗栗公館鄉，發生驚悚車禍！一輛大型吊車，行經台6線公館路段，疑似煞車失靈，追撞停放在路邊共11輛汽機車，當時有一名外送員正要來店取餐，來不及躲開，就被撞到壓在車下，幸好警消合力救出，沒有生命危險。路口監視器看到，大型吊臂車由公館鄉台6線西往東直行，一路往外偏，沒幾秒，開始連續追撞，白色貨車屁股被頂往前移動，其他轎車和機車更不用說，怎麼可能擋得住龐然大物。撞擊力量大，車和車根本黏在一起，現場滿目瘡痍，事發後，附近民眾外出查看，還有人趴在地上往車下看，因為更緊急的看這裡，撞擊當下，一名美食外送員剛好要來店取餐，遭撞後受困車底。目擊民眾：「有壓到人，可是那個人應該沒什麼大礙，我們有把他拉出來，（外送員嗎？）對。」幸好人意識清楚，警消到場協助脫困，沒有生命危險。吊車暴衝連撞11汽機車! 外送員取餐被撞慘捲車底（圖／民視新聞）大吊車，疑似煞車過熱導致失靈，行經五谷陸橋時，失控偏離車道。記者vs.受害車主：「（聽到什麼聲音）碰碰碰，（出來看到什麼），看到我的車被他撞成這樣。」壓成廢鐵! 吊臂車疑煞車失靈 直撞路邊11輛汽機車（圖／民視新聞）吊車車體大，衝撞力道猛，轎車板金凹陷，車體扭曲，小噗噗更慘，完全壓扁，變成廢鐵。苗栗分局第五組組長宋明峰：「不明原因偏離車道，撞上路旁停放的4輛自小客車，以及7輛普重機車，及路邊一名行人。」70噸吊臂車連環撞11車，現場一片凌亂，駕駛經酒精檢測未超過標準值，肇責由警方調查，至於後續賠償就得司機負責了。原文出處：疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車 更多民視新聞報導新北僅42天揪832起毒駕案 "扣車倍增"7處保管場滿載煞車不及急切右線還闖紅燈! 屏東客運駕駛遭記大過台中驚悚車禍！小貨車疑未減速...騎士煞車不及猛撞身亡民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言