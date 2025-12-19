【憲兵快反連高速機動】累積經驗 肆應各種環境條件

記者葉軒瑜／專訪

快反連每位官兵皆以駕駛印地安「挑戰者」重型機車快速馳騁於道路上為夢想，並持續精進操駕技術，以因應各項戰備需求。快反連班長張祐瑞上士表示，高速行駛於實際道路環境中，除須即時掌握車流變化與路況判斷，更考驗整個車隊的協同默契，團隊透過前導車輛哨音、手勢指揮及無線電通聯，隨時調整速度與隊形，在確保安全前提下穿梭於街道並完成任務。

張祐瑞自豪地提到，能與同袍一同馳騁在公路上執行任務，是憑藉長時間訓練累積而來的成果，當車輛性能得以充分發揮、車隊節奏彼此配合時，內心加深對單位與職務的榮譽感，也更加體認到自身肩負的責任。

持續反覆練習爭取進入此次任務編組名單的副班長黃伯奕中士表示，他十分珍惜能與同袍參與高速保養的機會，過程中除可實際驗證平日的訓練成果，也能在不同路況與環境條件下累積經驗，期盼在日後能不斷精進技術，成為單位最優秀的重機駕駛。

憲兵202指揮部快速反應連班長張祐瑞上士。（記者葉軒瑜攝）

憲兵202指揮部快速反應連副班長黃伯奕中士。（記者葉軒瑜攝）