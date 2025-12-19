憲兵快反連高速機動 驗證後勤整補效能

記者葉軒瑜／新北報導

憲兵202指揮部快速反應連昨日實施高速保養任務，編組印地安「挑戰者」重型機車車隊，於規劃路線執行高速行駛課目，透過時速100公里以上穩定速度進行引擎保養，使車輛自然清除積碳，並於回程實施油料補給作業，有效驗證官兵高速操駕與後勤整補效能。

採縱隊機動 穩定行駛

為確保車輛最佳狀態，快反連依每季固定頻率執行高速保養任務，昨日凌晨官兵沿淡金公路一帶行駛至白沙灣，編組賓士敞篷引導車及20輛「挑戰者」重機，採縱隊機動至目的地，過程中維持嚴整車距與行進節奏，並於途中至加油站完成油料補給。

天色昏暗之際，官兵依序完成車輛整備與電子巡航控制系統設定，經引導人員哨音管制，以整齊劃一動作完成上車、啟動與燈號確認，車隊隨即魚貫駛出營區；行駛在公路時，官兵須因應車流密集與路況變化，適當調整車道並維持嚴整隊形，並克服夜間行駛視線受限，以及長時間高速行駛所帶來的體力負荷，展現官兵精湛操駕能力。

此外，「挑戰者」重機自民國112年換裝迄今，為確保裝備妥善及落實平時保養工作，官兵於高速保養任務以時速100公里以上穩定行駛，藉由轉速高、換檔少、溫度高等引擎運作特性，自然清除積碳並改善重機油品循環與潤滑效能，藉此鞏固快速反應連機動作戰能力。

官兵駕駛印地安「挑戰者」重型機車於夜色中馳騁。（記者葉軒瑜攝）

官兵利用哨音、手勢指揮及無線電通聯，隨時調整速度與隊形。（記者葉軒瑜攝）

官兵沿淡金公路一帶行駛至白沙灣，過程中維持嚴整車距與行進節奏，並於途中至加油站完成油料補給。（記者葉軒瑜攝）