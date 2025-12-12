憲兵掐死前女友還侵犯屍體 最高法院判無期徒刑定讞

去（2024）年5月，憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑，因不滿女友提出分手，徒手掐死對方後，竟兩度性侵遺體，一二審皆被法官依現役軍人殺人、損壞污辱屍體、偽造文書等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案上訴三審，最高法院11日駁回上訴，全案定讞。

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑，因不滿女友提出分手，徒手掐死對方後，兩度性侵遺體，今全案定讞。（圖／資料照片）

許俊傑與死者劉姓女友自高中時期就是同學，兩人高中畢業後各自簽下志願役同意書，進入憲兵指揮部服役，並分發到同一單位，日久生情而成為情侶。2024年5月17日晚間，許俊傑持劉女給的家中鑰匙，進入其住處房間，試圖挽回感情未果。劉女的胞姊當時也在家中，見兩人對話平和未多加注意。

隔日上午，3姊弟原本相約至桃園探望祖父，但劉女卻一直未走出房門。劉女胞姊在門外出聲詢問，僅收到劉女以LINE回傳「收到」、「再等等」等訊息。過了近1個小時劉女仍未出現，胞姊察覺有異拍門呼喊，最後竟收到「妹妹死了」的簡訊。胞姊衝入房內，發現蓋著棉被的劉女全身赤裸、斷氣躺在床上，房內的許俊傑情緒失控衝出房門，試圖拿水果刀自殘但遭制止。

許俊傑被捕後坦承，18日晚間9點多兩人發生爭執，他失手以雙手掐住劉女頸部，使其窒息死亡，但許俊傑仍越想越不甘心，還以拳頭毆打劉女臉部並兩度污辱屍體。犯後持劉女手機假冒劉女名義，傳送訊息給軍中同袍及劉女姊姊，企圖掩飾犯案。

新北地方法院國民法官庭審理後認為，許俊傑僅因分手心有不甘，竟惱羞成怒徒手掐死劉女，於劉女死後竟還損壞、污辱屍體，令劉女家屬受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性重大。雖許俊傑坦承犯行、試圖與死者家屬調解但遭拒，仍依現役軍人殺人、損壞污辱屍體、偽造文書等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴二審，辯護律師聲請將許俊傑送量刑鑑定，理由是一審認為案件不涉死刑辯論因此未做量刑鑑定，但許俊傑有復歸社會可能。許俊傑也認為自己「有自首」，符合減刑條件。檢察官則認為一審時辯護人並不爭執「自首」，二審卻要求再調查新證據，違反國民法官法規定。

台灣高等法院審酌許俊傑徒手掐死女友，導致女友生前飽受痛苦，又損壞、污辱屍體，讓家屬受有永遠不可抹滅的心靈傷痛，惡性重大，認定原審量刑並無違法或失當，駁回許俊傑上訴，維持無期徒刑判決。最高法院認為判決沒有違誤、量刑妥適，11日駁回上訴而定讞。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

