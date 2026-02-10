憲兵收假遇死劫！高速自撞分隔島噴飛亡 空軍司令部發聲了

記者陳思妤／台北報導

在空軍基地憲兵自撞分隔島，送醫搶救不治身亡，車子扭曲變形（圖／翻攝畫面）

1名24歲在空軍基地擔任憲兵的鍾姓男子今（10）日上午在上班途中，開車行經台9線204.7公里處花蓮縣壽豐鄉志學路段，因不明原因高速猛烈撞擊分隔島，車體扭曲變形，鍾男噴出車外，送醫搶救仍宣告不治。對此，空軍司令部對於年輕生命驟逝，深表不捨，已由單位幹部前往慰問，並協助家屬辦理喪葬事宜。

空軍司令部今日表示，本屬第五聯隊鍾姓士兵駕車上班途中，因不明原因撞擊分隔島，經送醫搶救後仍宣告不治，相關肇事原因現由警方鑑定中。

廣告 廣告

空軍司令部進一步表示，對於年輕生命驟逝，深表不捨，已由單位幹部前往慰問，並協助家屬辦理喪葬事宜；本部將加強行車安全宣教及防衛駕駛觀念，以確保營外行車安全。

更多三立新聞網報導

F-16戰機位置已定位！空軍實施機體打撈作業：搜救辛柏毅仍無所獲

空軍最新宣布：F-16型機「天安2號」恢復飛行訓練 現場畫面曝光了

空軍已想盡辦法把人帶回來…辛柏毅隊長哽咽悲吐：唯一的就是陪伴家屬

12秒關鍵錄音曝！辛柏毅喊「高度一直掉」驟降2300呎…從雷達光點消失

