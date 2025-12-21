憲兵是反恐基石！賴清德喊話：盼後憲參加災防訓練為社會服務

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/21)表示，我國憲兵不僅維護軍中紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石，未來也希望每位後備憲兵，每年都能參與災防及救災訓練，為社會服務、城市安全及地方發展，注入專業的力量。

總統賴清德，資料照

27歲的嫌犯張文在周五於台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈再隨機殺人，最後張嫌從誠品南西店墜樓死亡，包含嫌犯在內，這起事件造成4死11傷的悲劇，也引發社會各界對於公安問題的再檢視。

賴總統今赴新竹出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第8、第9任會長交接典禮」，包括新竹縣竹北市長鄭朝方、前後任交接會長童永康、黃弘勁，及憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等人也都到場。

賴總統致詞時表示，自去年520上任後，主持過大大小小的軍事會議，深刻了解到憲兵對國家的重要性，憲兵不僅維護軍中紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴總統指出，總統府在去年成立的「全社會防衛韌性委員會」，一年多來，大力推動各縣市災害防治工作，同時也強調軍民力量整合，將地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並印製新版《台灣全民安全指引》(小橘書)家戶發送。在地震、颱風來的時候，或者是地緣政治發生變化時，讓每一位國人都知道如何保護自己，行有餘力還可以幫助別人。

賴總統說，他今天以三軍統帥身份，希望每一位後憲，每一年都能妥善規劃及全力參與災防及救災訓練，強化會員防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，建立深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、城市安全，及地方的發展注入專業的力量。

