【憲兵節前夕】憲指部首赴忠烈祠獻花致意 緬懷忠貞軍魂

記者葉軒瑜／臺北報導

憲兵指揮部昨日首次舉辦「憲兵節獻花致意典禮」，由指揮官鄭禎祥中將擔任主祭，在國民革命忠烈祠向先烈靈位獻花、行禮致敬，典禮莊嚴隆重。典禮結束後，鄭指揮官向蕭山令烈士遺族表達關懷，彰顯國軍對先賢先烈的緬懷與崇高敬意。

為緬懷先烈衛國犧牲奉獻，憲兵指揮部昨日舉辦「114年憲兵節獻花致意典禮」，亦是首次於憲兵節前夕進入忠烈祠辦理獻花致意典禮，由鄭指揮官率政戰主任吳少將、蕭山令烈士遺族及後備憲兵荷松總會等人，分別至主祠及武烈士祠，向先烈靈位獻花與行禮，感念奮勇捍衛國家安全的崇高氣節。

廣告 廣告

忠烈祠主祠內供奉「國民革命烈士之靈位」，典禮期間完成獻花與行禮，藉此緬懷先烈奉獻精神；後續移往武烈士祠，鄭指揮官於祠內逐一向憲兵先烈靈位致敬，表達部隊對先烈深切追思，展現國軍慎終追遠精神。

典禮結束後，鄭指揮官向蕭山令烈士遺族致意，感謝家屬三代從軍承繼烈士精神，也表達憲兵對蕭山令烈士率部投入南京保衛戰的偉烈事蹟致上敬意。蕭山令烈士英勇殉職、捨身報國，為憲兵官兵立下忠貞典範，其精神將持續引領憲兵全體官兵堅守崗位、精進本務，以實際行動告慰英靈，守護國家安全。

憲兵指揮部舉辦「114年憲兵節獻花致意典禮」，由指揮官鄭禎祥中將擔任主祭，向先烈靈位獻花、行禮致敬。（記者葉軒瑜攝）