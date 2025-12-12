憲兵節紀念大會 厚植專業戰力

記者葉軒瑜／臺北報導

憲兵指揮部昨日舉辦「114年憲兵節紀念大會」，由指揮官鄭禎祥中將主持，除表揚年度評比績優單位與個人，並頒發外聘師資聘書，肯定渠等在無人機教育訓練等領域，厚植憲兵專業戰力。鄭指揮官期勉幹部強化專業技能，透過扎實訓練與惕勵，共同打造堅實國防力量。

勉共同打造堅實國防力量

紀念大會在忠貞營區舉辦，會中表揚「心輔工作績優單位」、「績優業務主管、參謀」等獎項，以及頒發憲訓中心教師王哲世、劉文斌及臺灣無人機協會理事長吳修廉、臺北市福德航空模型運動協會張俊偉等4位外聘師資聘書，肯定渠等在司法警察勤務、無人機教育訓練等領域，厚植憲兵專業戰力。此外，邀請資深記者相振為進行專題演講，分享近期國際新聞焦點及熱門議題，並探討媒體識讀能力的重要性；隨後，全體與會人員共同觀賞憲兵紀念影片，讓官兵深入了解憲兵歷史傳承、核心價值與忠貞精神。

廣告 廣告

鄭指揮官致詞時表示，當前國際情勢複雜，中共透過宮廟組織、借貸管道及退伍袍澤等多元手段，試圖影響國軍效忠國家的決心，對國家安全形成實質威脅。近年偵獲多起共諜案件，有賴官兵發揮安全警覺，主動掌握異常徵侯，適時通報，有效消弭危安並防患未然；並強調，現代戰爭節奏快速、威脅多元，各級幹部更要強化專業技能，透過扎實訓練與惕勵，確保各項任務與勤務順遂，共同打造堅實國防力量。

紀念活動亦舉辦藝術名家揮毫，邀請前憲兵副指揮官高甯松少將，與樊修志、吳美雲等書畫名家創作，增進官兵文化涵養；同時，會場外舉辦「憲在一起來捐血」，官兵紛紛挽袖捐出熱血，以實際行動，展現憲兵軍民同心、無私奉獻的理念。

憲兵指揮部昨日舉辦「114年憲兵節紀念大會」，由指揮官鄭禎祥中將主持，並邀各指揮部指揮官、藝術名家共襄盛舉。期間，透過表揚績優單位與個人、捐血等系列活動，不僅傳承梅荷精神，也進一步達到發揚忠貞軍風目的。（記者葉軒瑜攝）

大會表揚年度績優單位、個人有功人員，肯定優異表現。（記者葉軒瑜攝）

「藝術名家揮毫」活動，邀請多位書畫名家參與，為活動增添文藝氣息。（記者葉軒瑜攝）

憲兵指揮部昨日舉辦「114年憲兵節紀念大會」，由指揮官鄭禎祥中將主持，並邀各指揮部指揮官、藝術名家共襄盛舉。期間，透過表揚績優單位與個人、捐血等系列活動，不僅傳承梅荷精神，也進一步達到發揚忠貞軍風目的。（記者葉軒瑜攝）