【憲兵節紀念大會】踵武前賢精益求精 完成世代傳承

記者葉軒瑜／專訪

昨日獲表揚的績優單位及官兵，象徵憲兵榮光傳承，讓他們藉此時機踵武前賢，進一步發揚梅荷志節精神。獲選「績優業務主管」的金門憲兵隊參謀主任葉少校表示，回首憲兵創立歷經多少戰役、血汗，才有現今繁榮安定，時值「憲兵節」更發人深省。

葉參謀主任進一步表示，憲兵先賢先烈留下的不僅是光榮事蹟，更是一種嚴謹自持的精神標準。在外島服役，面對駐守第一線的挑戰，唯有在本職工作上不斷自我要求，才能真正讓憲兵「忠貞」精神延續。近年來，憲兵持續在各項領域突破、創新，以實際行動發揚憲兵忠貞氣節與梅荷精神，他期許自己秉持精益求精理念，持續帶領單位爭取榮譽，締造亮眼佳績。

榮獲「士官實務工作輔訪績優單位」的士官督導長蔡建上士官長則認為，士官是精神傳承的重要承接者，必須要以身作則在日常管理與訓練中陪伴官兵，透過持續精進戰訓實務以及穩定官兵心緒，讓部隊能專注投入任務，就是對憲兵前輩胼手胝足建立起的榮譽最直接的敬意，也是在平凡崗位上實踐梅荷志節、完成世代傳承。

金門憲兵隊參謀主任葉少校。（記者葉軒瑜攝）

金門憲兵隊士官督導長蔡建上士官長。（記者葉軒瑜攝）