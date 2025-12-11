憲兵節繼志承烈 戮力戰訓衛國安

記者張雅淳／專題報導

今日是憲兵節，回首過往，憲兵部隊繼志承烈，戮力戰訓本務工作，同時扮演司法警察角色，捍衛國家、社會安全。為弘揚忠貞軍風，憲兵指揮部今日將舉行「114年憲兵節紀念大會」，透過年度績優單位、個人有功人員表揚，展現肆應時代挑戰及持續打造堅實戰力，進一步成為「民眾之褓，軍伍之師」的決心。

翻開憲兵建軍史，民國25年12月12日「西安事變」中，為保衛元首安全，憲兵第1團團長楊鎮亞上校及一個加強連的官兵，與敵奮戰，英勇殉職；26年12月，「南京保衛戰」，憲兵副司令蕭山令率6000餘名官兵與日軍奮戰，激戰12日後，壯烈成仁。國家為表彰憲兵忠貞氣節，以及捨身衛國精神，於40年頒訂每年12月12日為「憲兵節」。

承繼先輩的忠貞志節，時至今日，憲兵部隊在戰備任務持恆精進，憲兵營不僅換裝國造雲豹甲車，擔負快速打擊要角，憲兵快速反應連也配發紅隼火箭彈，強化反裝甲及城鎮戰能力，共同負責中樞衛戍任務，是國家安全不可或缺的重要角色。

今日是憲兵節，展望未來，憲兵期許肆應時代挑戰，持續打造堅實戰力。圖為今年雙十節國慶大會，憲兵202指揮部快反連官兵騎乘「印地安挑戰者」重型機車畫面。（本報資料照片）