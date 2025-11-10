憲兵訓練中心每年育才5000人 最夯的無人機、反無人機也納課表
〔記者涂鉅旻／台北報導〕具有軍事警察與司法警察身分、負責中樞防務與要員護衛任務的憲兵，正逐步擴展員額至1萬人以上，為專長訓練單位的憲兵訓練中心角色格外重要。根據軍方訊息，位於五股的憲兵訓練中心，每年可培育超過5000人，專業教官組成的「教學組」不僅要會各項勤務、戰技，為了未來組織編裝調整、新武器撥交等，還納入了無人機、反無人機課程、城鎮戰阻絕設施設置等，讓課程與時俱進。
根據國軍媒體《青年日報》報導，每年超過5000位憲兵官兵在憲兵訓練中心磨練，並帶著專精能量返回部隊，其中又以教學組肩負教育、研究重要使命，其可追溯至1925年設立的「憲兵訓練所」，經過數度改制，2016年更名迄今，主要任務在於整合中心教育資源、規劃教材課程與督導教學品質，同時兼顧學術研究推展。
憲兵訓練中心教學組下轄「通識組」、「警勤組」、「戰技組」3大組別，教官要具備相當豐富的本職學能素養，例如城鎮戰與射擊課程教官，須具備城鎮戰師資與各兵器專業專長，情報教育的教學工作，須由具情報專長與憲兵隊實務工作經歷者擔任。
因應未來憲兵部隊組織編裝調整、新式武器裝備撥交，以及衛戍作戰精實化、反恐應變精英化、特種勤務專業化、憲兵情報科技化等實戰化訓練需求，憲兵訓練中心教學組各式課程規劃，擬增設無人機操作訓練、城鎮戰阻絕設置、兵火力協同等訓練課程，並持續添購更新情偵調查教學設備，藉此厚植官兵多元專業能量，確保憲兵部隊堅實戰力。
除此之外，無人機反制也已納入憲兵教學組課程之中，憲兵教學組警勤小組主任教官羅少校說，除既有的講解示範、分解動作演練外，套入近年國際重大國安事件與新興敵情威脅，並加入「反制無人機干擾槍」等新式裝備操作課程，全面強化學員自危機來源、預防作為、應處方式與反制手段等實務能力。
