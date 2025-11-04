憲兵遭中共「臥龍會」吸收洩密 北檢依違反國安法求刑6年

憲兵負責國家重要目標防護、執行衛戍任務，卻傳出有官兵被中共滲透，前台北憲兵隊許姓中士，年僅20多歲，因為積欠債務、急需用錢，上網找民間貸款，沒想到被中共情治單位「臥龍會」吸收，不只繳交軍中資料，也拍攝反台獨影片，從中收賄30萬元，北檢偵結起訴，指許男因小利背棄對國家忠誠，求處6年以上徒刑。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書表示，「檢察官依違反《貪污治罪條例》，違背職務收賄罪及違反《國家安全法》，為大陸地區洩漏公務機密罪，依法提起公訴並向法院具體求處有期徒刑6年以上之刑。」

民進黨立委王定宇指出，「那目前已知的共諜案件當中，有將近7成都跟軍方背景有關，而發展共諜的方式跟路徑，常常是跟財務狀況有關係。」

台北憲兵隊與北檢調查發現，許男去（2024）年9月被中共情工人員吸收加入「臥龍會」，該組織要求會員「反戰、和平」，受組織領導回傳資訊，一旦回報重大訊息，可案件計酬。

許男10月開始自拍影片，翻拍個人兵籍資料，還應對方要求，提供電視劇《零日攻擊》觀後心得，發表對兩岸局勢觀點，也承諾會提供情資與協助，總共獲得30多萬元。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，「凸顯中共它在滲透我國的時候，通常還是會利用這個所謂黃金黑原則，就是情感或者是金錢以及威脅利誘方法來發展它的下線。」

針對國軍淪為國安破口。學者觀察，中共近年利用地下錢莊，透過借貸免還款，利誘官兵交付軍事機密，建議國軍加強宣導教育，強化官兵安全意識。