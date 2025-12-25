憲兵「勒脖+摔牆」虐死貓咪！殘殺影片PO網引怒火 退伍遭逮下場曝

記者林盈君／新北報導

新北市一名於憲兵服役的25歲林姓男子，於家中飼養多隻貓犬，去年間買下一隻小貓，卻於短短４個月內將其虐死，還將虐殺影片PO給軍中班長觀看，之後林男遭網友檢舉，今年5月間，林男服役退伍後，就被埋伏在營區外的警方逮捕，案經新北地院審理，法官判處林男2月徒刑，可易科罰金6萬元、併科罰金25萬元，可易服勞役，全案可上訴。

於憲兵服役的25歲林姓男子，虐殺貓咪還將影片PO網遭判刑。（圖／翻攝畫面）

據了解，林男於去年10月間，買下一隻小貓，卻涉嫌虐待「甩飛、掐頸、抓起撞牆壁」多次，貓咪因疼痛顫抖、不斷抽搐，最終導致貓咪於今年的2月間死亡。離譜的是，林男還將虐待虐殺的影片，傳給軍中班長觀看。林男的惡行被網友檢舉，匿名發佈到Dcard，警方獲報後循線查到林男，但林男卻辯稱「貓咪自己跑出去被車撞死」。

於憲兵服役的25歲林姓男子，虐殺貓咪還將影片PO網遭判刑。（圖／翻攝自Dcard）

不過經過獸醫檢查，證實貓咪係遭虐死，檢方認為，林男犯案後毫無悔意，且否認犯行，因此依違反《動物保護法》起訴。案經新北地院審理，考量林男無前科，且於審理期間坦承犯行，因此判處2月有期徒刑，可易科罰金6萬元，併科罰金25萬元，罰金可易服勞役。

於憲兵服役的25歲林姓男子，虐殺貓咪還將影片PO網遭判刑。（圖／翻攝自Dcard）

