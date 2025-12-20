憲兵20輛「挑戰者」重機時速百公里狂飆到北海岸 鞏固機動作戰能力

〔記者羅添斌／台北報導〕你絕對沒有看過這樣的憲兵快速反應連！國人對憲兵快反連熟悉的印象，大多是在國慶及國防展演中，憲兵駕駛著重型機車以慢速行進展示車輛穩定性能，但既然是快速反應連，自然有著快速丶機動丶奔放的一面。

根據軍媒青年日報今天報導指出，憲兵202指揮部快速反應連昨日實施高速保養任務，編組印地安「挑戰者」重型機車車隊，於規劃路線執行高速行駛課目，透過時速100公里以上穩定速度進行引擎保養，使車輛自然清除積碳，並於回程實施油料補給作業，有效驗證官兵高速操駕與後勤整補效能。

為確保車輛最佳狀態，快反連依每季固定頻率執行高速保養任務，昨日凌晨官兵沿淡金公路一帶行駛至白沙灣，編組賓士敞篷引導車及20輛「挑戰者」重機，採縱隊機動至目的地，過程中維持嚴整車距與行進節奏，並於途中至加油站完成油料補給。

報導指出，天色昏暗之際，官兵依序完成車輛整備與電子巡航控制系統設定，經引導人員哨音管制，以整齊劃一動作完成上車、啟動與燈號確認，車隊隨即魚貫駛出營區；行駛在公路時，官兵須因應車流密集與路況變化，適當調整車道並維持嚴整隊形，並克服夜間行駛視線受限，以及長時間高速行駛所帶來的體力負荷，展現官兵精湛操駕能力。

此外，「挑戰者」重機自民國112年換裝迄今，為確保裝備妥善及落實平時保養工作，官兵於高速保養任務以時速100公里以上穩定行駛，藉由轉速高、換檔少、溫度高等引擎運作特性，自然清除積碳並改善重機油品循環與潤滑效能，藉此鞏固快速反應連機動作戰能力。

參與此次任務的快反連班長張祐瑞上士表示，高速行駛於實際道路環境中，除須即時掌握車流變化與路況判斷，更考驗整個車隊的協同默契，團隊透過前導車輛哨音、手勢指揮及無線電通聯，隨時調整速度與隊形，在確保安全前提下穿梭於街道並完成任務。

張祐瑞提到，能與同袍一同馳騁在公路上執行任務，是憑藉長時間訓練累積而來的成果，當車輛性能得以充分發揮、車隊節奏彼此配合時，內心加深對單位與職務的榮譽感，也更加體認到自身肩負的責任。

副班長黃伯奕中士表示，他十分珍惜能與同袍參與高速保養的機會，過程中除可實際驗證平日的訓練成果，也能在不同路況與環境條件下累積經驗，期盼在日後能不斷精進技術，成為單位最優秀的重機駕駛。

