憲兵202指揮部反突擊作戰演練 強化應變
記者張雅淳／綜合報導
為因應敵情威脅由傳統正規作戰轉向具高度機動性與突發性的突擊行動，憲兵第202指揮部昨日實施反突擊作戰演練，採「分層防護、立體整合」方式，透過完善警戒配置、區域管控與即時回報機制，防範敵突擊行動與滲透；同時，因應低空及近距離威脅型態變化，整合區域內短程防空與警戒作為，提升整體防護縱深與應變效能。
指揮官張少將表示，軍紀與紀律是戰力基礎，未來將持續配合戰備整備、作戰計畫演練等時機，執行反突擊相關操演，並針對通報流程、指揮管制與部隊應變作為進行驗證，強化官兵敵情警覺與臨機處置能力，俾達成「外圍警戒、中層防護、核心固守」目標，使幹部熟稔突發狀況應處要領，確保任務遂行、提升整體防護效能。
憲兵202指揮部實施反突擊作戰演練，展現部隊機動戰力。（憲指部提供）
