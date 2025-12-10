憲兵202指揮部56週年部慶 展多元成果

記者連琳／臺北報導

憲兵第202指揮部昨日舉行56週年部慶暨憲兵節紀念活動，由指揮官張少將主持，活動以回顧單位發展為序幕，帶領官兵透過歷史沿革的重點回顧，更清楚部隊的精神根基與承繼的重要責任。

為提升部慶參與感，今年特別規劃「部慶嘉年華」，由各單位社團展出年度成果，官兵以吉他自彈自唱增添音樂氛圍，手作甜點與創意攤位推出糖葫蘆與手工餅乾分享、雷雕鑰匙圈等文創體驗，展現官兵在戰訓本務外的興趣與才華，營造活潑正向的營區文化。

活動亮點之一為「憲兵第202指揮部隊史館」揭牌典禮，隊史館內以珍貴史料、文物展示、歷史影像、任務紀實與裝備介紹串聯部隊發展脈絡。

憲兵第202指揮部指揮官張少將昨日主持56週年部慶暨憲兵節紀念活動，以和平勇敢為核心價值，邁向卓越的未來。（記者連琳攝）