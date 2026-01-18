憲兵228營「砲憲」變更強了！ 將新增「防空連」操作刺針飛彈

〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵202指揮部下轄「一裝一砲」戰力持續提升，軍方人士今天證實，操作迫擊砲的憲兵228營，已成立一個新的「防空連」，主要操作國軍持續籌獲的人攜式刺針防空飛彈，藉此強化首都防空戰力；另外，憲兵也將引進標槍反裝甲飛彈，藉此提升摧毀中共戰車的能力。

憲兵202指揮部主要負責台北市首都防務，是國軍相當重要的「反斬首」兵力，其中，操作「雲豹」裝甲車的憲兵239營，以及操作迫擊砲的憲兵228營，是這支「禁衛軍」的重要「拳頭」。228營操作120公厘迫擊砲，射程可達6000公尺，其曲射特性有利於城鎮作戰。

不過，這支「砲憲」將配備更多裝備，軍方知情人士今天表示，228營近期已經成立一個防空連，將以操作人攜式刺針防空飛彈為主，對於首都防空能力有實質幫助。

人攜式刺針防空飛彈最大射程約4800公尺，飛行時速達2.5馬赫，因此可對抗低空飛行的各式飛行器、無人機。我國透過對美採購、美國援助等管道獲得人攜式刺針防空飛彈，國軍去年7月實施「漢光41號」實兵演習時，有憲兵官兵在參加台北捷運、萬板大橋實兵演訓時，手持人攜式刺針防空飛彈，代表憲兵202指揮部已逐步獲得這項防空利器。

除此之外，知情人士說，憲兵也將比照陸軍、海軍陸戰隊，獲得可對抗中共戰車的「標槍」反裝甲飛彈，確切配賦則尚待研議。

