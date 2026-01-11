憲兵94週年部慶 CM34雲豹甲車、HESCO防禦工事等展現戰技

憲兵指揮部10日在台北市忠貞營區舉行「慶祝94週年部慶活動」，由指揮官鄭禎祥中將主持，邀請歷任司令、退役前輩、後憲先進及各界貴賓共襄盛舉，齊聚一堂見證憲兵部隊忠貞軍風與梅荷志節。

參加分列式的快速反應連挑戰者重型機車，車體加裝迷彩偽裝車套。(圖/軍聞社)

部慶大會首先由國防部藝工隊開場表演，並在部慶紀念影片中，回顧憲兵部隊發展歷程與年度任務成果。鄭禎祥也頒獎表揚年度訓練績優單位與楷模、傑出退役憲兵、績優總會幹部、終身貢獻獎暨績優後憲及企業敬軍代表，肯定官兵與各界長期支持憲兵、守護國家安全的付出與貢獻，官兵也在大會中呈獻「國軍114年狙擊手鑑測團體第一名」獎盃。

鄭禎祥在致詞時表示，憲兵為歷史悠久且具優良傳統的軍種，自民國21年成立以來，歷經多次重大戰史與考驗，先賢先烈以赤膽忠心拱衛中樞，奠定國家安定發展的基石；時至今日，憲兵官兵在各項任務與訓練中持續精進淬鍊，堅守不同崗位，矢志延續先烈所留下的成果，展現守護家園的忠貞信念與赤膽之心。

憲指部94週年部慶，可見到展示的挑戰者重機、第239營的CM34雲豹輪型戰鬥車。(圖/軍聞社)

「衛戍憲鋒綜合操演」，可見到爬上HESCO防禦工事的假想敵。 (圖/軍聞社)

鄭禎祥進一步指出，面對敵情威脅與現代戰爭型態轉變，憲兵部隊肩負拱衛中樞安全的重要使命，轉型精進不容停歇；回顧過往一年，官兵戮力各項訓練與任務，在人才培育、保防工作、戰力建設、官兵生活改善及心理輔導等面向均展現具體成效。

部慶大會之後的「戰力展示」部分，依序實施分列式、近戰格鬥、快反連重機隊形變化、「衛戍憲鋒綜合操演」等動態操演，其中分列式出動挑戰者（Challenger）重型機車、CM33型裝甲運兵車、CM34型裝步戰鬥車及陸射劍二防空飛彈車等，近戰格鬥操演由憲兵訓練中心學員生擔綱。此外，第202指揮部與憲兵特勤隊等在「衛戍憲鋒綜合操演」中，則展示HESCO防禦工事快速布放、肩射刺針飛彈防空接戰、橋梁守備作戰等。

