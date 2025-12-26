憲判可公民複決 藍白聯手逕付二讀

立法院國民黨團提出《公投法》修正草案讓憲法法庭判決也可經由公投複決，26日逕付二讀。圖為立法院會。（姚志平攝）

針對憲法法庭判決，立法院國民黨團提出《公投法》修正草案讓憲法法庭判決也可經由公投複決；另針對謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞5名大法官也提出譴責案，26日都在藍白聯手下於立法院會逕付二讀，將交由協商。藍委牛煦庭所提的新版助理費法案也逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。

由於在野認為部分憲法判決脫離實際民意，為此國民黨團提出的「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，除總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判可交由人民複決，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。

此外憲法法庭5位大法官日前針對《憲訴法》做出違憲判決，讓憲法法庭宣告復活，在野也反批違憲。國民黨團26日向立法院會提出譴責案，在藍白聯手下以60票贊成、51票反對通過，後續逕付二讀、交國民黨團召集朝野協商。

另針對助理費除罪化法案，由於先前由藍委陳玉珍領銜提出的版本引起軒然大波，導致國會助理不分朝野群起反抗，據悉國民黨團最終決定推出新對案回應訴求，由藍委牛煦庭領銜提出「立法院組織法第三十二條、 第三十三條及第三十五條條文修正草案」的新版草案，陳玉珍版則擱置不處理。

新版草案內容明定多項助理福利，包含補助費用應包含每立委每年歲費（立委年俸）5倍的公費助理工資，初估每位立委分配的助理費將從115年預算每月47萬2760 元，增至每月約54萬7600元，且因草案明定助理費總額，因此每位助理預計平均可加薪15％，同時因立委歲費將隨軍公教人員調薪併同調整，因此助理費總額也會隨之調整，保障助理加薪權益。