憲判排除異議 藍喊彈劾案比照

在野黨宣布對賴清德總統啟動彈劾案程序，民眾黨表示，23日將排入程序委員會，26日提出草案。（本報資料照片）

在野黨宣布對賴清德總統啟動彈劾案程序，民眾黨團總召黃國昌21日表示，明（23）日將排入程序委員會，26日提出彈劾程序的草案。由於彈劾總統須經全體立委1/2以上提議，再經全體立委2/3以上同意，國民黨立委陳玉珍拋出比照憲法法庭判決邏輯想法，將「不同意的員額直接從總額扣掉」，也就是反對的民進黨立委可直接不列入員額計算，便可將彈劾案送交憲法法庭審理。

在野黨19日宣布對賴總統啟動彈劾案程序。國民黨團書記長羅智強昨表示，將在23日的程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，表決通過成案後，就會召開全院委員會討論日程表草案。

廣告 廣告

民眾黨團總召黃國昌也指出，26日提出彈劾程序的草案，包括全院委員會何時召開、如何進行。他透露，除了在立法院先開公聽會外，也會在全國各地舉辦「彈劾總統公聽會」，待所有公聽會完畢後，才會正式投票表決的程序。

不過，憲法法庭上周五就《憲法訴訟法》作出判決違法。國民黨立委陳玉珍昨痛批，這次判決的邏輯，等於「不同意的員額直接從總額中扣掉」，只要意見不同，就一律不列入分母計算，直言114憲判字第1號判決堪稱經典之作。

陳玉珍諷刺說，照此標準，未來小到開班會，大到公司董事會，只要跟掌權者意見不一樣的，不論是市場派還是公司派，通通先被踢出分母，最後留下來的自然都是百分之百贊成。她反問：若真如此，企業請那麼多商務律師做攻防還有什麼意義？反對意見本來就是制度的一部分，現在卻被直接「算掉」。

她更表示，若比照大法官同樣的邏輯處理總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額計算，表決結果早已是百分之百贊成，門檻自然「立刻達標」。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱批評，陳玉珍此言是指51席綠委都不能參與討論、表決嗎？這其實也是國民黨過去作為，去年內政委員會處理《選罷法》時，藍委將綠委們通通關在外面，自行於委員會中通過，原來如今又想如法炮製，「這套是跟誰學的？這是中國國家主席習近平式的民主？還是俄羅斯總統普丁式民主？」

白委林國成則指出，陳玉珍此話是在諷刺憲法法庭，民進黨政府現在做事只分喜歡、不喜歡，喜歡就是對、不喜歡就通通不對，可悲的是解釋《憲法》的綠色大法官自身就不尊重《憲法》，並且助紂為虐，司法改革愈改愈糟，法律蕩然無存。

依照規定，彈劾總統須經過全體立委1/2以上提議，再經全體立委2/3以上同意決議，一旦立法院2/3決議通過，將提交給憲法法庭進行正式審理，若判決成立，總統將立即解除職務。