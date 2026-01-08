憲判爭議 謝銘洋籲守憲政分際

司法院代理院長謝銘洋8日出席司法節學術研討會。（劉宗龍攝）

賴清德總統元旦談話讚揚憲法法庭恢復運作，隔天謝銘洋等5位大法官再次把蔡宗珍3位大法官從現有大法官總額中扣除，作成「115年憲判字第1號判決」，讓憲法法庭出席人數不足的爭議持續延燒，謝8日以司法院代理院長的身分參加司法節學術研討會，雖然沒有正面回應憲判爭議，但意有所指公開呼籲，請各界共同守住憲政分際，讓司法回歸其本質角色，保有純淨獨立的審判空間，讓國家的長治久安有穩固的根基。

謝銘洋說，司法是社會紛爭解決的最後一道防線，也是憲法和法律秩序最終的守護者，在權力分立的憲法架構下，司法應保持中立地位，各權力機關間的互動應恪守憲法分際，司法應保有超然獨立的空間，免於政治波瀾的干擾，只有維護純淨的審判環境，才能構築具備尊嚴的司法，並確保公平正義的實現。

對於司法人力不足問題，謝銘洋解釋，全國各法院新收件案件短短3年內，案件量增加64萬件、成長近1/5，大量增加就是因為打詐、保單強制執行、保護令聲請、收容事件、消債等案件湧入，但相對審判核心人力卻出現巨大缺口，法官離退人數以倍數流失。

他說，這樣的人力缺口，讓還在第一線堅守的法官、書記官及所有司法同仁，長期承受極高的工作負荷，他擔任司法院代理院長，看到同仁們為了守護台灣的民主與法治，燃燒自己、犧牲健康與家庭生活，勉力讓司法體系在艱困環境中持續運作，他感到無比的不捨與心痛。

謝銘洋昨也提出解決方法，他說，司法院正積極採行「人力結構調整」與「提升效能」雙軌並進的策略，透過組織改造、簡化行政與審判流程、靈活配置輔助人力，讓資源回歸審判核心。司法院各廳處也組成「科技司法推動小組」，一方面研議藉由科技工具簡化筆錄製作，減少重複性的勞務工作，並提升開庭流暢度與效率，另一方面，積極研議如何利用人工智慧協助處理海量資料。