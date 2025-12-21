憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知

謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」

劉靜怡。（圖／中天新聞）

憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，指出藍白黨團去年三讀通過的《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻的修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序、權力分立原則等，應自判決公告日起失其效力。此判決引起輿論譁然。

葉慶元。（圖／中天新聞）

針對憲法法庭由5位大法官作成判決，宣告《憲訴法》違憲、立即失效，被排除的蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官，隨即提出不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決的審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑，認為由5名大法官作成的判決應為無效。

憲法法庭。（資料圖／擷取自司法院直播）

對於憲判結果，劉靜怡今天在臉書發文表示，「5/15=1/3=more distrust accumulated」。葉慶元則說，前大法官被提名人劉靜怡教授表態了，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的」。也因此，當初雖然民眾黨八票支持，但民進黨立院黨團不予支持，提名沒有獲得通過。

