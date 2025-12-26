憲判複決公投法案、新版立委助理費法案 立院今逕付二讀

為反制憲法判決，國民黨立法院黨團再推《公投法》修正草案，讓憲法判決也可經由公投交由人民複決，今(26)日在立法院院會逕付二讀。(圖擷取自國會頻道)

為反制憲法判決，國民黨立法院黨團再推《公投法》修正草案，讓憲法判決也可經由公投交由人民複決，今(26)日在立法院院會逕付二讀；另外爭議的「助理費除罪化」法案，國民黨立委牛煦庭另提出修法版本，明文規定公費助理各項待遇及福利，其中包括明定立法委員公費助理薪資補助費總額，並增加總額約 15％之補助費今日也逕付二讀。

國民黨團提出的「公民投票法第二條及第三十條條文修正草案」，今日逕付二讀，由國民黨黨團負責召集協商；提案內容指出，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。

該提案說明指出，113年憲判8號「實質廢死判決」，違反全國八成民意；114年憲判1號，「五人判決」違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。

另外針對助理除罪化法案，除爭議的陳玉珍版，牛煦庭則領銜再提出「立法院組織法第三十二條、 第三十三條及第三十五條條文修正草案」，今日逕付二讀，由國民黨黨團負責召集協；該修法草案明定多項助理福利，包含補助費用應包含每1立法委員每年歲費5倍的公費助理工資，初估每位立委分配的助理費將從115年預算47萬2760 元，增至約54萬7600元，且因草案明定助理費總額，因此每位助理預計平均可加薪15％。

此外藍綠立委都提案的農退儲金加碼法案，全數都逕付二讀，與相關提案併案協商；綠委蔡易餘領銜提出的「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」也逕付二讀，與相關提案併案協商。

