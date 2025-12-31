憲在台南，做伙ㄟ贏 林俊憲首場臺南團結車隊大會師從下營出發 前進民主聖地麻豆區

民進黨南市長黨內初選參選人林俊憲首場臺南團結車隊大會師從下營上帝廟出發，一爐前進民主聖地麻豆區，象徵邁向成功。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長黨內初選進入白熱化，立委林俊憲特於下營區舉辦第一場「臺南團結車隊大會師」，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力；下營信仰中心北極殿玄天上帝廟的姜金利主委陪同林俊憲立委上香祈福，祈求地方平安、選戰順利後，車隊自下營出發前往麻豆民主聖地，象徵邁向成功，沿途並串聯在地鄉親的熱情加油與揮手致意，場面熱絡。

立委賴惠員、郭國文、林宜瑾，南市議長邱莉莉及副議長林志展，議員沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、林依婷、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等多位黨籍民代皆到場力挺，展現團結力量。

林俊憲立委表示，目前內參民調支持度持續成長，並已超越主要對手，展現基層逐步累積成果，加上多數鄉親對近日政見會表現給予高度肯定，整體選戰氛圍如有倒吃甘蔗之勢漸入佳境，剩下不到二個禮拜的時間，團結車隊將繞行整個大臺南，邁向初選勝選之路。

林俊憲立委指出，首場團結車隊大會師路線選擇以「下營」為起點，因其台語諧音象徵「會贏」，寓意從此出發、一路順風，希望為初選團隊帶來正向能量；另終點選在麻豆，則是因過往民進黨在麻豆地區長期獲得高度支持，代表堅實的民意基礎與對未來的信心，並以「憲在台南，做伙ㄟ贏」為口號，也感謝三位立委及多位黨籍議員共同參與，展現黨內互相扶持、共同承擔精神。

林俊憲也強調，面對初選進入關鍵階段，臺南已正式整隊完成，將分進合擊，把地方的期待化為前進的力量。