「憲妃之戰」民調決定提名 郭國文籲國民黨勿介入初選

民進黨台南市黨部主委郭國文強調，國民黨不應介入民進黨初選，呼籲政治人物應尊重各自政黨機制。（圖／CTWant攝影組）

2026 百里侯選戰提前開打，身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文今（29）日痛批，國民黨黑手介入民進黨台南市長初選，呼籲政治人物應自重，彼此尊重政黨機制。

民進黨 2026 台南市長初選將辦理民調，最終人選將由立委陳亭妃與林俊憲之間產出。近期多家媒體陸續公布相關民調，其中陳亭妃在多項評比中暫時領先，也讓綠營內部競爭更受關注。然而，國民黨台南市議員蔡育輝意外公開表態支持陳亭妃，引發地方熱議。

隨著初選時程進入倒數階段，林俊憲與陳亭妃的競爭日益白熱化，綠營市長提名之戰檯面化。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

蔡育輝表示，他看到民進黨從主席賴清德、主委郭國文到市長黃偉哲「一面倒支持林俊憲、打壓陳亭妃」，因而覺得初選不公，才選擇表態支持陳。對此，郭國文反擊指出，民進黨市長初選一年多來一直飽受國民黨介選攻擊，不少藍營民代「明來暗去」介入。

他直接點名國民黨市議員的蔡育輝，竟在台南市議會內公開表態支持陳亭妃。他呼籲身為政治人物要自重，彼此尊重各自的政黨機制，除非別有用心，企圖影響明年度選舉。

