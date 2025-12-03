憲妃之爭超殺！ 阿扁挺陳亭妃喊「謝龍介天敵」：期待台南首位女市長

民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）呈現2搶1，「憲妃之爭」激烈。（合成圖／示意圖／資料照）

民進黨台南市長初選倒數1個多月，立委陳亭妃、林俊憲呈現2搶1，「憲妃之爭」激烈。對此，前總統陳水扁公開力挺陳亭妃，是謝龍介的天敵，直言「期待台南誕生第1位女市長」，保住賴清德總統本命區，進而連任總統。

陳水扁今（3）日在臉書粉專《陳水扁新勇哥物語》透露，本月7日《有夢上水》將專訪陳亭妃分享她如何在2008年險勝3連霸立委王昱婷943票，阻斷國民黨第1位女市長人選夢碎；接著「謝龍介的天敵」陳亭妃5戰5勝，再戰2026能否完勝？

陳水扁指出，陳亭妃的台南市長最新民調第1名，雖然當選有信心，但更不敢掉以輕心。他期待台南誕生第1位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。

陳水扁進一步提到，陳亭妃的市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠，同時分享與台南市民的約定書「市政白皮書」，含蓋5大觀光軸、科技3軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。

陳水扁說，孩子是城市的未來，教育是國家的根基，透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者，65歲免繳健保費。台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？

