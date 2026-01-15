「憲妃之爭」落幕！林俊憲認努力不夠：全力支持陳亭妃

立委林俊憲。資料照



民進黨台南市長初選「妃憲大戰」昨天進行民調，民進黨中央今（1/15）上午10點30分在2位參選人代表陪同下開封民調資料，最新結果出爐，陳亭妃獲60.85％、林俊憲58.16%，由陳亭妃出線。林俊憲表示，今天的初選結果，代表他個人努力不夠，接下來他將全力支持陳亭妃，因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

林俊憲在社群表示，今天的初選結果，代表他個人努力不夠，他完全尊重也坦然接受市民的選擇，接下來他將全力支持陳亭妃，與所有同志站在一起，團結向前，因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

林俊憲受訪時說，他要藉由這個機會跟支持者、競選團隊、夥伴戰友，表達對大家的感謝與抱歉，「是我個人的努力不夠」，這個結果讓大家失望，但是選戰未來還有更重要的路要走，2026大選他也會支持陳亭妃，民進黨只有團結才能打贏市長選舉，他要再次呼籲支持者不要失望，繼續一起愛台南、為台南打拚，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘。

對於議員選舉如何團結，林俊憲說，自己當然會呼籲支持者大家要團結，市長候選人最重要的責任，也是要讓黨提名的議員有最多席次的當選，這是一個團體戰，大家也許需要一段時間磨合，不管如何，他也會盡力幫忙，打贏2026大選不容易，民進黨一定要團結，呼籲大家，「我們接受並尊重這樣的初選結果」。

