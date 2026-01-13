「憲妃之爭」14日初選民調定勝負 謝龍介坦言：誰出線都是硬戰

國民黨立委謝龍介呼籲，藍營人士切勿介入民進黨台南市長初選。（圖／周志龍攝）

民進黨將於14日進行台南市長初選電話民調，選情進入白熱化，雙方候選人全力展開最後衝刺。代表國民黨參選台南市長的立委謝龍介今（13）日坦言，不論最終由誰出線，都將面臨艱困選戰。

民進黨確定台南市長初選電話民調將於本週三登場，結果最快於隔天上午揭曉。隨著初選進入最後關鍵階段，兩名候選人爭分奪秒爭取選民支持。立委林俊憲邀請甫在高雄市長黨內初選勝出的立委賴瑞隆，共同展開車隊掃街拜票行程；立委陳亭妃則完成橫跨台南37區的鐵馬行動，力拚成為台南400年來首位女性市長。

民進黨立委林俊憲（右）、陳亭妃（左）爭取民進黨台南市長提名。（黃摯恩後製／黃耀徵攝、周志龍攝）

此次綠營台南市長初選競爭激烈，雙方陣營隔空交鋒不斷。對此，謝龍介指出，不論最終民進黨由誰出線，都將面臨艱困選戰。他也轉述地方基層心聲表示，民進黨長期執政下，台南民怨正逐漸累積，有選民形容現況宛如「一鍋已經煮餿的湯」，即便再投入再好的食材，也難以挽回原本的味道。

謝龍介強調，當前選舉氛圍確實反映出台南社會對改變的期待，但國民黨不能因此鬆懈，仍須步步為營、持續回應市民真正關切的問題，只是相較過去，選情確實較為樂觀。他同時呼籲藍營公職人員遵守分際，不要介入民進黨初選操作，並把握對手內部動員期間，積極凝聚藍營支持者力量；也向市民喊話，若近日接到民進黨市長初選民調電話，可清楚表達「唯一支持謝龍介」，讓對方聽見台南求變的聲音。

