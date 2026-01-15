「憲妃大戰」陳亭妃勝出 吳子嘉：賴在台南影響力開始下滑

民進黨台南市長選舉初選結果今（15）日出爐，由立委陳亭妃以2.69％差距險勝立委林俊憲，引發各界熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，陳亭妃的勝出說明，總統兼民進黨主席賴清德在台南市的影響力與支持度開始下滑，因為面對大軍壓境，陳依然脫危、脫困勝出。

陳亭妃2018年前即表態爭取參選台南市長，當時初選落敗，而這一等就是8年，這次她面對賴清德嫡系子弟兵林俊憲，林獲得台南3席立委、23位市議員力挺，打著團結的「台南隊」。尤其林俊憲初選大型造勢活動不少，持續創造聲量，陳亭妃雖啟動37區鐵馬行，但聲量遠不及林，唯一一場造勢活動是在上周舉辦「鐵馬37區．前進市政府」最後一哩路，場上最大咖就是「扶龍王」、同黨立委王世堅，王還喊出「我信賴，但是不信邪」。

吳子嘉今天在其主持節目《董事長開講》評論台南市長初選，期間有網友抖內詢問，賴清德過去在台南可說「喊水會結凍」，但這次台南市民卻選擇了陳亭妃，除了陳本人服務好之外，這是否代表賴在台南市的影響力與支持度開始下滑了？

針對網友提問，吳子嘉回應「對，非常現實」，陳亭妃在大軍壓境的情況之下依然勝出，必須承認，這是個非常不容易且全面廝殺的戰爭，而陳在這之中突圍了。他直言，陳亭妃是脫危、脫困勝出，要是台南市長初選再進行兩個月，陳恐怕就會輸掉，因為林俊憲與陳的差距已經非常小，「再過個年就會贏了」。

