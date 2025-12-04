「憲妃對決」交鋒激烈 陳水扁挺陳亭妃：盼台南迎來首位女市長

前總統陳水扁表示，期盼台南誕生第一位女性市長。（圖／方萬民攝）

隨著台南市長初選競爭升溫，前總統陳水扁近日邀請民進黨立委陳亭妃上廣播節目《有夢上水》，專訪將於本週日（12 月 7 日）播出。陳水扁在臉書發文指出，他期待台南能誕生第一位女性市長，並守住賴清德總統的本命區，為其連任奠定更穩固的基礎。

民進黨在台南市將以全民調方式於立委陳亭妃及立委林俊憲之間選出最終候選人。隨著初選逼近，「憲妃」兩人的角力不僅從基層支持延伸，如今更包含議長跑票風波、政見會形式等議題，讓雙方較勁完全攤開在檯面上，初選戰火愈加激烈。

陳亭妃與林俊憲隔空交鋒激烈，誰將代表民進黨角逐 2026 台南市長，預計於明年初揭曉。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

雖然專訪影片尚未公開，但陳水扁已率先透露內容，指出這次專訪中，陳亭妃將分享她如何在 2008 年以 943 票險勝三連霸立委王昱婷，讓國民黨布局的「首位女市長」願景破局；之後更以「謝龍介的天敵」之姿五戰五勝。至於她能否在 2026 年再下一城，成為台南首位女市長，備受外界關注。

「台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。」陳水扁喊話，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。

