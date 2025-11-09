「憲妃對決」開打 林俊憲、陳亭妃12日登記初選爭取台南市長提名

民進黨立委林俊憲（右）、陳亭妃（左）預計12日前往黨中央，領表登記參與初選。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

有意角逐民進黨提名、參選2026台南市長的立委林俊憲與陳亭妃，預計將於12日前往民進黨中央黨部領表登記，投入將於明年1月12日至17日舉行的初選民調，兩人對決正式進入關鍵階段。

2026地方縣市長選戰提前開跑，其中最受矚目的莫過於南部綠營大本營，高雄與台南兩地選情。向來焦點落在藍綠對決的選戰，但是此次民進黨台南市長初選就已火藥味十足。綠營支持者憂心，若黨內協調未果、出現分裂或脫黨參選情況，恐影響整體選情，讓國民黨有機可乘。

目前民進黨台南市內呼聲最高的為前正國會成員陳亭妃，以及賴清德子弟兵的林俊憲。林俊憲獲得郭國文、賴惠員、林宜瑾等多位在地立委力挺，造勢場合聲勢強勁；但陳亭妃在多項民調中仍領先林俊憲與國民黨謝龍介，加上她深耕地方多年、組織基層實力雄厚，強勁的「陸軍戰力」不容小覷。

兩人過去為爭取台南市長參選門票，多次隔空交火，雙邊廝殺檯面化。巧合的是，林俊憲與陳亭妃原定皆於12日上午登記，但因颱風可能來襲，行程仍有變數。兩人是否將同台現身中央黨部，成為媒體與綠營關注焦點。值得注意的是，登記流程除領表費100元外，登記費30萬元、民調費60萬元、保證金10萬元，合計需百萬經費。

