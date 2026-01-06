憲妃惡鬥燒出綠營修羅場

（圖／本報系資料照）

距離民進黨台南市長初選民調倒數時刻。就在剛過去的這個黃金週日（1月4日），我們看見了極其荒謬的對比：一邊是林俊憲找來前行政院長蘇貞昌站台，展現龐大的派系肌肉與「賴皇」意志的延伸；另一邊是陳亭妃找來「扶龍王」王世堅高歌改編版的〈沒出息〉，嘲諷黨內打壓。

林俊憲在安南區的造勢大會，請來了蘇貞昌助講。蘇前院長手拿招牌撞球桿，細數政績，意圖用中央的資源為林俊憲背書。「大軍壓境」的陣仗，恰恰暴露了新潮流系的焦慮與霸道。身為黨部主委的郭國文，本應是中立的裁判，卻在整場初選中赤裸裸地扮演「林陣營打手」。從去年底指控陳亭妃「勾結藍營」，到在各類公開場合對陳亭妃的冷嘲熱諷，郭國文完美演繹了什麼叫做「順我者昌，逆我者亡」。

面對新潮流的鐵桶圍剿，陳亭妃只能找來王世堅「黨內烏鴉」取暖。王世堅在台上唱著「沒出息」，雖是自嘲，卻更像是對民進黨現狀的沉痛控訴。當一個黨，只剩下阿諛奉承之徒能位居高位，而敢說真話的人卻被打成異類，這個黨的靈魂已經死亡。

陳亭妃騎著鐵馬穿梭在六甲、下營的巷弄間，用苦行僧的形象喚起同情。但我們不禁要問：身為執政黨的立委，為何在台南深耕數十年，最後卻得演得像個受盡委屈的小媳婦？這不僅是她個人的悲哀，更是台南政治生態徹底敗壞的證明。在這個城市，不拜碼頭、不進派系，即便你民調再高，也隨時可能被「做掉」。

最諷刺的是，當「憲妃」兩人在台上搶奪麥克風時，台南後壁區的廢棄物暫置場，才剛經歷了一場長達13天的惡火。

那場發生在去年11月底、延燒至12月初的大火，燒出了台南光鮮亮麗外表下的爛瘡。數十萬噸的廢棄物堆積如山，無人聞問，直到一把火燒得滿天戴奧辛，市民被迫緊閉門窗、在毒氣中求生。在那13天裡，林俊憲、陳亭妃似乎都未回答，若他擔任市長，該如何預防與解決。

看看那滿目瘡痍的光電板，在魚塭與農田中肆意蔓延，埋下的爐渣毒害土地，88槍擊案背後的黑金結構至今真相未明。面對這些沉痾，陳亭妃竟輕描淡寫地說要「翻頁」，彷彿只要不提，問題就不存在；林俊憲雖然喊出掃黑，但他身為執政黨核心，過去8年為何噤若寒蟬？豈非滑天下之大稽？

「爾俸爾祿，民脂民膏；下民易虐，上天難欺。」我們呼籲台南市民，在這場烏煙瘴氣的初選中睜大眼睛。如果厭倦了被當作投票部隊，厭倦了吸食毒氣與爐渣，厭倦了看見政客為了爭寵而把城市當作競技場，那麼，請用你們的聲音告訴民進黨：台南不是賴清德的本命區，也不是新潮流的殖民地，台南，是台南人的台南！（作者為台北市議員）