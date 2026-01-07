憲妃激戰下週執行民調！民進黨下多項禁令：9日起不得媒體露出

民進黨立委陳亭妃、林俊憲於台南市長提名人電視政見會上正面交鋒。 圖：《三立電視》提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市首長大選，初選區嘉義縣、台南市、高雄市將於12日至17日執行民調。對此，民進黨秘書長徐國勇今（7）日提醒，自1月9日起，參與初選的同志們就不得參加媒體露出，也不能自行發佈民調，且在下週黨中央執行民調期間，不能委託其他機構進行民調。

民進黨今天下午召開中執會，據與會人士轉述，徐國勇在黨務報告時提醒，所有有志參加選戰的黨公職，務必要在期限內繳交黨職分擔金及黨費，才能符合參選的資格。

徐國勇也提醒，參選台南市長、高雄市長、嘉義縣長的同志，自2026年1月9日（五）的凌晨0點0分開始，就不得參加電視、電台、平面、網路媒體等露出；也不可以在第四台或者是地方的有線台買蓋台廣告；也不能在新聞台購買置入性的新聞；並不行自行發布民調。此外，也不可以在預定執行民調的期間，自行委託其他機構進行民調。

另據轉述，行政院副秘書長阮昭雄表示，明天行政院會將討論關於2026年總預算未能審議通過，對各部門造成的影響，目前行政院評估有2922億的新興跟擴大計畫沒辦法辦理；此外，院會也會討論「發展觀光條例」以及「動保法」相關修法。

民進黨參選嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

