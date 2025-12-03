憲妃繼續戰 政見會陳亭妃拒提問 林俊憲嗆：不是去唸稿

政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導

2026地方大選倒數，台南等初選區預計12月底舉辦政見會，但陳亭妃和林俊憲兩位對手，針對"提問"環節，吵得不可開交，最後抽籤決定、拍板有提問，不過陳亭妃解釋，她不是怕被問、而是有太多政見想發表，對此林俊憲開嗆，候選人是真心實料還是草包，試一下就知道。

立委（民）陳亭妃：「西南西北，我們希望能夠串成光榮的台南。」

陳亭妃拚2026黨內台南市長提名，不只拋各式政見、發布宣傳影片，打政績牌吸引選民，不過黨內對手林俊憲大酸、過去議長選舉策畫跑票叛黨，賴總統怎可能放心，把台南交給她。

立委（民）林俊憲：「賴總統更希望提一個，操守好過去對黨忠誠，為什麼有20幾個議員支持我，因為他們都深惡痛絕，當年在台南發生的事，這樣的一個候選人，我想才是未來民進黨需要，也一定是所謂的老市長賴總統，他認為最好的台南市長候選人。」





立委（民）陳亭妃：「他真的搞錯方向了，我是立委議會的事，跟立法院有什麼關係，你一直在搬石頭讓賴總統擔，總統是公共財。」

不只為誠信問題針鋒相對，月底即將登場的政見發表會怎麼辦，兩人也意見相左，傳出陳亭妃拒絕提問環節，林俊憲堅持納入，兩人堅持己見協調未果，最終派代表抽籤決定，暫定提問共3題、24分鐘。

立委（民）陳亭妃：「我不是怕被提問的人，提問沒有問題，你要10個提問也OK，可是也拜託把我們的，申論跟結論時間拉長，已經蹲點八年服務八年的人，才比較公平。」

立委（民）林俊憲：「過去八年來有在關心，有在蹲點有什麼用，一事無成毫無進度，候選人照稿念要知道，第一要知道妳候選人，到底妳是真材實料，還是空心草包一個，這個試一下就知道了。」





兩人隔空開槓，競爭越見激烈，但後續包括政見會時間及提問人名單，勢必又將掀起，另一波戰場。





