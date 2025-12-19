憲庭判決《憲訴法》修正案違憲 3名大法官拒參與、同意

由於大法官現今僅有8人，無法達成立法院去（2024）年通過修正《憲法訴訟法》後，評議人數不得低於10人的門檻，加上立法院二度封殺大法官提名人選，憲法法庭已逾1年未作成判決。憲法法庭今日宣判《憲訴法》修正案違憲，並自此判決公告日起失去效力。

憲法法庭書記廳長許碧惠表示，在《憲訴法》二讀的逐條討論階段，民眾黨團提出再修正動議，內容與原本審查的修正案完全不同，在外界無法知悉新草案內容情況下，就進行二讀及三讀，因此立法程序有重大瑕疵且違憲。

許碧惠進一步說明，修法內容也違反《憲法》權力分立原則，修正條文規定，參與評議的大法官人數不得低於10人、同意違憲宣告者不得低於9人，是以大法官人數多寡決定案件受理與否，讓立法者可透過修改法律，配合行使人事同意權，影響大法官行使釋憲權。

此外，修正條文明定，總統應於2個月內補足大法官缺額。憲法法庭指出，立法院不得以法律強制規定，總統應於一定期間內履行此《憲法》義務，同樣違反《憲法》權力分立原則。

《憲訴法》修法條文有哪些？

不過現有8名大法官中，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名大法官主張，憲法法庭現今人數與修法後《憲訴法》所定、最低10人的參與評議人數不符，因此持續拒絕參與評議。

許碧惠說，依照《憲訴法》第30條第1項規定，判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，且過半數同意；有鑑於缺額大法官的人選難以預期何時產生，在不得已的極端情況下，將拒絕評議的3位大法官由現有總額中扣除。

3名拒絕評議的大法官則提出公開法律意見書，認為憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，自始不具審判權，其餘5名大法官做出的判決也就無效。

憲法法庭強調，憲法法庭是為維護《憲法》最高性而設置的機關，不可有一日中斷，由於此次判決要適用的《憲訴法》評議及評決門檻，就是審查標的本身，所以從法律適用邏輯來看，就不可作為審查自身是否違憲的程序規範。

