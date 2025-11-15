憲成立後援會營造黨內共識 妃曝競選影片訴諸台南女兒情

民進黨台南市長參選人林俊憲爭初選出線，15日成立下營區後援會。（程炳璋攝）

國民黨前台南市立委陳以信15日上午在歸仁區菜市場拜票，尋求支持。（陳以信服務處提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市長參選人林俊憲15日成立下營區後援會，與民眾開心合影。（程炳璋攝）

民進黨台南市長參選人林俊憲（前排中間灰背心者）15日成立下營區後援會，背後有10多名民進黨與無黨籍市議員相挺。（程炳璋攝）

台南市長初選綠熱藍冷，民進黨台南市立委陳亭妃14日剛公布第2支競選影片訴諸「台南女兒」情感。林俊憲15日成立下營後援會有10多名綠營、無黨籍台南市議員站台，營造黨內共識風向。林7月風災時在此區投入救災資源，聲勢迭起。網紅法醫高大成現身相挺，以身為台南人身分號召鄉親支持。

林俊憲在下營後援會凝聚「初選會贏」聲勢，找來高大成站台，他以醫師視角，提及林的政策主張包含孕婦施打RSV疫苗及老人施打帶狀皰疹疫苗，將全面保護嬰兒及長輩健康。

廣告 廣告

林俊憲以「觀光、農業與交通」3政策擘畫下營未來藍圖，強調有信心翻轉下營的區域現況。現場由童黨立委賴惠員、台南市議長邱莉莉率領15名民進黨與無黨籍議員站台相挺，營造綠營共識風向。

距民進黨初選民調日還有2個月，林陣營已著手叮囑支持者「顧電話」，現場主持人教導民眾，如何回應初選民調電話。

陳亭妃14日剛公布第2支競選影片，以「台南女兒」身分表示對風災災民感到心疼，承諾將建置災情通報標準化程序，建構冷鏈系統，令農漁民安心。同時在北港媽祖南巡期間，將在神轎每天的駐駕點免費贈送打詐御守。

相對綠營激戰交鋒，藍營謝龍介、陳以信的初選冷清，陳以信15上午在歸仁菜市場拜票、下午跑里民活動。謝龍介暫無公開活動。

【看原文連結】