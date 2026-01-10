【憲指部94週年部慶】戰力展示倍感榮耀 驗證實戰化訓練

記者王子昌／專訪

秉持「一日憲兵，終身憲兵」的忠貞信念，憲兵指揮部在歡慶94週年部慶之際，特別安排「戰力展示」操演，期藉此展現專業、精實且具韌性的現代化憲兵，更象徵著憲兵代代相傳衛戍中樞的榮耀與使命。憲兵訓練中心學員葉丞宥上士表示，服役迄今9年，實際參與部慶「戰力展示」操演，心中感到無比光榮，在整備訓練中，搭配擬真戰場情境進行演練，使憲兵同袍在展示專業戰技的同時，也能強化單兵實戰化能力。

裝步239營甲車射擊士蔣佳中士指出，此次部慶「戰力展示」操演內容緊貼實戰化訓練要求，整合憲兵各單位兵力執行任務想定，讓她深刻感受到CM34裝步戰鬥車在戰場上的強大火力與重要性，並透過連日密集的整備演練，與車組成員建立起深厚默契，進一步強化槍塔操作熟練度，有效提升臨戰應處能力。

此外，快速反應連副班長黃伯奕中士分享，透過平日堅持不懈的訓練與自我要求，順利再次取得重機花式展演正手資格。他表示，能在年度部慶活動中代表單位參與展演，是身為憲兵的榮譽與驕傲，故時刻提醒自己戮力戰訓、確保各項任務圓滿達成，持續以實際行動詮釋忠貞軍風，展現以憲兵為榮、堅定護衛中樞的愛國信念。

憲兵訓練中心學員葉丞宥上士。（記者王子昌攝）

裝步239營甲車射擊士蔣佳中士。（記者王子昌攝）

快速反應連副班長黃伯奕中士。（記者王子昌攝）