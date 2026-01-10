憲指部94週年部慶 發揚梅荷志節

記者王子昌／臺北報導

憲兵指揮部昨日舉辦「慶祝94週年部慶活動」，邀請退役前輩「回娘家」，與官兵共同見證忠貞軍風、梅荷志節延續數十載的節操。此外，現場也安排憲兵特勤隊、快速反應連等單位實施「衛戍憲鋒綜合操演」，引領嘉賓見證憲兵部隊與時俱進、守衛中樞的堅實戰力。

鄭禎祥主持部慶 勉官兵前瞻敵情威脅

憲兵指揮部昨日在忠貞營區舉辦「慶祝94週年部慶活動」，由指揮官鄭禎祥中將主持，邀請臺北市兵役局局長李治安、荷松協會總會長張進發及前憲兵司令王詣典等退役前輩與貴賓參與；其中，「部慶大會」頒發年度訓練績優單位與楷模、傑出退役憲兵、績優後憲幹部、終身成就獎及企業敬軍代表等獎項，「戰力展示」階段則依序實施分列式、近戰格鬥、快反連重機隊形變化等動態操演。

鄭指揮官致詞時表示，憲兵自民國21年成立以來，歷經多次重大戰史與考驗，先賢先烈以赤膽忠心拱衛中樞，奠定國家安定發展的基石；時至今日，憲兵官兵在各項任務與訓練中持續精進淬鍊，堅守不同崗位，矢志延續先烈所留下的成果，展現守護家園的忠貞信念與赤膽之心。

鄭指揮官指出，面對敵情威脅與現代戰爭型態轉變，憲兵部隊肩負拱衛中樞安全的重要使命，轉型精進不容停歇；回顧過往一年，官兵戮力各項訓練與任務，在人才培育、保防工作、戰力建設、官兵生活改善及心理輔導等面向均取得具體成效。

鄭指揮官強調，94年來憲兵始終秉持「忠貞」軍風，展望新的一年，前瞻敵情威脅、科技發展及作戰場景，將持續籌獲智慧行動載具，強化各級指管通情能力，提升戰場資通韌性，打造肆應未來戰爭的憲兵部隊，前憲、後憲攜手並進，發揚憲兵梅荷志節，再創新猷。

快反連、陸射劍二分列式 秀堅實戰力

此外，為彰顯憲兵精實戰力，期間進行戰力展示。首先由快反連官兵駕駛36輛印地安「挑戰者」重型機車，引領CM33、CM34裝步戰鬥車與陸射劍二飛彈車等車輛出場，實施分列式，展現壯盛軍容。緊接著，憲兵訓練中心學員生帶來近戰格鬥操演、快反連進行重機花式展演，憲兵202指揮部與憲兵特勤隊等單位，操演HESCO防禦工事快速布放、刺針飛彈防空接戰、橋梁守備作戰等項目，展現出憲兵衛戍中樞的多元作戰能力，以及矢志守護國家安全的忠貞信念。

憲兵指揮部昨日舉辦「慶祝94週年部慶活動」，也邀請退役前輩「回娘家」，與官兵共同見證忠貞軍風與憲兵部隊與時俱進、護衛中樞的堅實戰力。（記者王子昌攝）

憲兵指揮部昨日舉辦「慶祝94週年部慶活動」，會中頒發年度訓練績優單位與楷模、傑出退役憲兵等獎項。（記者王子昌攝）

鄭指揮官頒發「終身貢獻獎」予桃園市後備憲兵荷松協會張劍輝。（記者王子昌攝）

憲兵202指揮部快速反應連官兵駕駛賓士敞篷引導車及36輛印地安「挑戰者」重型機車，為分列式揭開序幕。（記者王子昌攝）

憲兵202指揮部與憲兵特勤隊等單位模擬實戰景況，派遣刺針飛彈小組進行防空接戰演練。（記者王子昌攝）

綜合操演中，CM33及CM34裝步戰鬥車展現強大火力壓制能力。（記者王子昌攝）