憲法法庭「大復活」，5名大法官判決《憲法訴訟法》違憲失效成為眾矢之的，不僅遭告發枉法裁判罪，還被藍白在立法院提案譴責。不過，行政院長卓榮泰仍把停砍年金案的難題甩鍋給憲法法庭，替自己不副署的行徑找台階下，製造更大的憲政亂象。

卓揆不副署再修版的《財政收支劃分法》後，賴總統定調公教年金不該倉促修法走回頭路。卓揆接著拋出3大防線，爾後若法案違反憲法權力分立、破壞民主程序，以及施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害，就會考慮以不副署守護憲法。

卓揆更說，不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權。但副署權其實是院長法定的義務，無法決定法律能否生效，更不是用來對抗總統公布法律的尚方寶劍，卓揆卻私設刑堂斬藍白，硬生生否決立法院通過的法律案。

更別說綠友友的大法官們，竟能在排除異己下大復活，替民進黨在國會朝小野大解套，也讓卓揆不用再甘冒不副署違憲的風險，繼續和立院對抗。

行政院就停砍公教年金法案已拍板會副署，送交總統依法公告，並將和考試院一起在本周向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分，而大法官作出暫時處分可能需半年的時間，這期間行政機關必須依法編列預算並執行，否則政院一方面尋求憲法救濟，另方面不編列預算，就有違憲之虞。

5名大法官現在處境堪稱「留校察看」，若繼續獨斷獨行為民進黨服務，其判決恐就只是一張紙而已。此刻傳出民進黨盼望比照中選會模式，與在野黨協商大法官提名事宜，可別是假意的緩兵之計。