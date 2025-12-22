憲政僵局恐延續8年？綠大老預言2028結局

▲總統賴清德得票率不到4成，國會由在野黨掌控，導致朝野對立嚴重。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 朝野對峙情勢升高，行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，憲法法庭宣布《憲法訴訟法》違憲，但也遭質疑人數不足，根本沒資格釋憲，不少人認為，要解決藍綠對立問題，可能要等下一次選舉，不過前立委林濁水悲觀說，2028年大選結果，總統賴清德可能繼續執政，但立院也還是三黨不過半。

林濁水今（22）日接受媒體人黃暐瀚專訪時說，2028年極可能出現「賴清德連任總統，但立法院仍三黨不過半」的結果，屆時憲政僵局恐將自當前延續至2032年，形成長達8年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非2028年出現國民黨總統與國會雙贏，或民進黨再度取得總統與國會完全執政，否則憲政爭議至少還會持續6年以上。

廣告 廣告

談及賴清德連任的可能性，林濁水提出「主權資產」的概念，認為只要選戰聚焦在「抗中保台」或主權對決親中的層次，國民黨至今從未在總統選舉中勝出。他指出，台灣社會對中共的負面觀感長期維持在7至8成，若非所有民調機構集體造假，民進黨在主權、國防與外交議題上，仍掌握最符合憲法與主流民意的優勢。他直言，國民黨若無法擺脫親中形象，在總統大選上「幾乎沒有勝算」。

不過，林濁水也指出，民進黨在主權議題累積大量政治資產的同時，卻在「民主憲政」的資產負債表上陷入嚴重赤字。他形容，過去兩年民進黨在憲政議題上的負債不僅未能補回，甚至持續擴大，導致在國會戰場上幾乎全面失守。他引述多項民調指出，近5成民眾認為立法院修法對監督政府有正面效果，超過半數支持藐視國會罪與調查權，且有過半民眾不相信大法官能超越黨派、獨立行使職權，顯示民進黨在2028年重返國會過半的機率相當低。

林濁水進一步警告，若總統與國會長期分裂，將導致「例外狀態永恆化」。他以憲法法庭為例指出，目前已有約35件法案可能送交憲法審查，若政治僵局持續，案件數恐倍增至70件，憲法法庭勢必「天天審查原本應屬例外的狀態」，使例外成為常態。他也批評，台灣憲政體制在五權憲法與權力分立之間反覆擺盪，法學界與政治實務各取所需，形成憲法內部的自我衝突，成為政治亂象的根源。

最後，林濁水以威瑪共和末期與台灣長達38年的戒嚴歷史為例，警告一旦緊急命令或例外狀態成為日常治理工具，憲政體制恐將逐步崩解。他坦言，修憲雖是解決問題的根本途徑，但在當前政治對立下，「連過半共識都沒有」，短期內幾乎不可能實現。若無法修憲，台灣恐將持續陷入總統與國會「有權無責、無權有責」的結構性困境，並一路延續至2032年，甚至更久。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不要再進行無謂的政治動作 律師酸藍白：要讓賴清德下台就用這招

直言藍白彈劾總統「絕對辦不到」 黃暐瀚曝最有效招數：倒閣重選

彈劾總統不可能！律師看穿藍白意圖：看準拼裝車憲法缺點玩弄國家