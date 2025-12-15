憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案

▲憲政僵局怎解？旅美教授：只需「三步驟」不違憲也能處理爭議法案。（圖／翻攝卓榮泰臉書，2025.11.24）

[NOWnews今日新聞] 台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院藍白兩黨聯手修改《憲訴法》，將大法官開庭門檻提高至十席，同時杯葛七位新任大法官的同意權，導致十五席大法官剩八席，司法權被架空，最終造成「立法權獨裁」的局面。

翁達瑞直言，賴政府最大錯誤是讓《憲訴法》修正案生效，大法官席次被凍結，一旦立院法案公布實施，便缺乏釋憲的救濟管道。他認為，針對程序有瑕疵的法案，行政院應在《憲訴法》修正案公布前就聲請釋憲，以程序瑕疵為由擋下法案生效，即便在犯下此錯誤後，行政院仍舉棋不定、論述不足，即便最終拒絕副署，也僅是陷入惡性循環，無助於解決問題。

翁達瑞提出不違反憲政體制的反制策略，首先，行政院長應遵循憲政慣例，對立法院送來的法案予以副署；其次，在法案呈請總統公布前，行政院長即以立法程序有瑕疵為由，聲請大法官釋憲；第三，基於釋憲結果尚未知曉，行政院長宣示暫緩將法案呈請總統公布。

由於當前大法官席次不足釋憲案的開庭門檻，行政院聲請釋憲形同凍結法案，可有效反制立法獨裁。翁達瑞分析，只要在野黨持續杯葛大法官人選，釋憲案就不會有結果，法案便無法公布實施。他預期藍白兩黨多數法案最終將被大法官判決違憲。透過這三步，賴政府便能成功以體制內的方式解決憲政僵局，無需採取以惡制惡的手段。



