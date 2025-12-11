憲政史上第一人？卓榮泰喉嚨不適今請假未主持院會 副院長鄭麗君代理

今天行政院院會卓榮泰未主持，由副院長鄭麗君代理。發言人李慧芝指出卓臨時有公務在身。（圖／行政院提供）

行政院今天（11日）早上舉行例行院會，然而這次主持卻是由副院長鄭麗君代理，媒體問及行政院長卓榮泰怎麼沒出席。對此，行政院發言人李慧芝說，院長因今天臨時另有要公，所以沒有參與院會，舉前行政院長毛治國請假先例，按照行政院議事規則，本就有代理機制，盼外界不需多做揣測，然而此說法卻遭現場媒體打臉，指出當時毛治國是辭職，質疑卓榮泰是憲政史上第一個請假的院長，李慧芝會後補充證實，卓榮泰因沙啞無法說話，僅聽取不需要說話的報告。

據了解，卓榮泰本週一時也臨時取消行程，今日早上卓榮泰缺席行政院會，改行政院副院長鄭麗君代為主持；原定下午1時出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2時出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」等公開行程也在今天中午通知全部取消。

有媒體問及，是否因最近總預算、財劃法、國防特別預算卡關，朝野攻防太過疲累？李慧芝表示，院長因今天臨時另有要公，所以才請鄭副院長主持院會。

媒體再度追問行政院會是國家政策拍板重要會議，院長未出現相當罕見，臨時要公說法恐怕會多做揣測？李慧芝說明，卓榮泰喉嚨不舒服、無法說話，因此取消行程，過去在前行政院長毛治國時期就有請假先例，按照行政院議事規則，本來就有代理機制，盼外界不需多做揣測。

然而此說明當場遭現場媒體打臉，指出當時毛治國是請辭所以沒有主持院會，所以卓榮泰是憲政史上第一次請假的院長，對此，李慧芝表示「這部分回去查一下行政院史，再做說明。」

後續，李慧芝會後補充，卓榮泰是因喉嚨沙啞，無法說話，僅聽取不需要說話的報告。



