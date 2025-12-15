憲政史首例！卓榮泰動用「拒副署權」擋財劃法 直球對決立法院





行政院長卓榮泰今（15）日召開記者會，針對立法院日前三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，投下了一枚震撼彈。卓榮泰正式宣布，基於維護憲法權力分立原則及國家財政健全，將依照《憲法》第37條規定，決定「不副署」。

這是中華民國行憲以來，行政院長首度明確動用「拒絕副署權」來阻擋法案生效，行政、立法兩院的衝突正式跨越紅線，進入前所未見的憲政深水區。

憲法法庭癱瘓下的「最後手段」

卓榮泰在記者會中神情嚴肅指出，行政院本應透過憲法法庭解決憲政爭議，但因立法院修訂《憲法訴訟法》拉高議決門檻，加上長期杯葛大法官人事案，導致憲法法庭目前已實質癱瘓、失去裁判能力。

「面對違憲違法的法律，行政院已窮盡憲政救濟的各種可能，僅剩下不副署這一途徑。」卓榮泰表示，他已在總統公布法律的令簽上加註「違憲重大，不予副署」的意見。依據憲法規定，法律需經總統公布並由行政院長副署始能生效；卓榮泰此舉形同在行政程序上直接「封殺」了在野黨強勢通過的財劃法。

控藍白「球員兼裁判」 強逼舉債2600億

對於拒絕副署的理由，卓榮泰列舉三大違憲關鍵。他痛批新版財劃法嚴重侵害行政院的預算編列權，讓立法院既能審預算又能定預算，形同「球員兼裁判」。

卓榮泰並示警，若依照立法院版本，115年度政府需額外舉債2646億元，不僅違反《公共債務法》上限，更將嚴重排擠國防、AI新十大建設、治水防洪及勞健保撥補等救命預算。他強調，這種修法將導致「富者越富、窮者沒變好」，行政院絕不能容許這種「劫貧濟富」、破壞國家財政穩健的法案過關。

卓榮泰強調，不副署絕非獨裁，而是願意接受憲法賦予立法院的最嚴厲檢驗。這番話被視為行政院已做好「置之死地而後生」的準備，將球踢回給在野黨：如果要強推財劃法，就必須承擔倒閣及解散國會的政治風險。

批韓「無視憲法」 關閉協商大門

此外，卓榮泰也對立法院長韓國瑜表達強烈遺憾。他透露，總統曾兩度邀集院際協商，希望促進朝野和諧，但韓國瑜「無視憲法」，公然拒絕總統邀請，導致協商破局。卓榮泰指控，立法院不僅在修法過程中逕付二讀、拒絕實質討論，更在最後關頭關閉了溝通大門。

隨著卓榮泰正式拒絕副署，這部引發高度爭議的《財劃法》修正案確定無法完成公布程序。在憲法法庭失能、行政院拒絕配合的情況下，朝野攻防已從立法院內的議事杯葛，全面升級為憲政體制的殊死戰。

藍白同聲反對 將強烈抗議

對此，國民黨與民眾黨都出面回應。國民黨以強烈比喻抨擊賴政府，指《財政收支劃分法》既已完成三讀，行政院覆議又遭否決，依法就如「列車已進站、程序已到終點」，總統與行政院長本應依憲法履行公布義務，卻選擇「在終點前強行拉煞車」，形同否定國會決議。

國民黨更以南韓總統尹錫悅為對照，指出尹錫悅宣布戒嚴遭國會否決後即刻解除並道歉，反觀賴清德與卓榮泰，卻被指將個人政治意志置於法律與國會之上，形容此舉「不是憲政制衡，而是行政權凌駕一切的實質獨行」。



民眾黨則率領黨籍立委召開記者會，並發布七大聲明，喊話總統賴清德懸崖勒馬，不要當台灣民主罪人，民眾黨主席黃國昌直言未來將「上街」抗議，認為賴清德帶頭毀憲亂政，當賴清德獨裁成為事實，就是人民發出怒吼、站出來的時候。

