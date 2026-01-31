憲政史首例 總預算案立院預算會期未付委

立法院長韓國瑜30日說，「國瑜在此呼籲朝野，為了國家的發展，仍應持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見。」

會期最後一次院會，法案清倉，立法院長韓國瑜最後語重心長向朝野立委喊話，因為依往例，雙數會期為預算會期，但今年度中央政府總預算案卻尚未付委審查，創下憲政史上首例。就連藍白提出攸關TPASS、育兒津貼等，38項新興計畫預算先行動支案，也因朝野雙方沒有共識，無法趕在最後一天交付表決。

民進黨立委吳思瑤表示，「大家都當過學生，交作業就有一定的期限，你不可能這個學期的作業沒有交，下個學期再來補交，我想任何的教授應當，就把這種壞學生當了，而且是死當。」

國民黨立院黨團書記長羅智強則說，「對於總預算那麼在乎，為什麼今天軍人加薪、警消退保，這些合法預算不編，動支TPASS、生育津貼這38項民生（新興）計畫，結果他們又不同意，投反對票。」

在野黨對於總預算案不願「整包」放行，就是不滿行政院未編列立院三讀通過的軍人加薪、及警消退休金預算。

另外，立法院付委了民眾黨版的國防特別條例，政院版本卻依然遭擋、無法一同審查，總統賴清德表示，這是用相較不專業的版本，再次侵犯行政權；但藍白則回應，要總統賴清德先到立法院國情報告。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌說，「特別條例在民主憲政國家，是屬於國會的立法權，我們在特別條例裡面，授權行政部門編特別條例的每一個品項，都是台灣的國防部向美方提出要求，而美方的國務院在戰爭部的同意之下，已經公告願意賣給台灣的品項，難不成卓榮泰院長是在批評，當初他自己轄下的國防部，向美方所提出來的需求是東拼西湊嗎？」

至於藍營質疑，行政院版的特別條例加上延壽及維修需要4.5兆，國防部也澄清「不是事實」，強調是以8年、投入1.25兆預算為上限，而依武器裝備全壽期成本分析，維持費用隨著使用時間增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統的延壽或維修費用，也採取不同的編製基準。