憲政大戰白熱化!立院通過譴責5大法官 批淪「賴清德遙控器」

立法院今（26）日上演憲政攻防大戲,國民黨團針對五名大法官提出的譴責案,以及藍白兩黨對總統賴清德的彈劾案,均在人數優勢下闖關成功,朝野對立白熱化。

國民黨團針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞提出譴責案,指控五人在判決憲訴法修正案違憲時,未達法定人數即進行判決,程序存在重大瑕疵。國民黨團書記長羅智強痛批,五名大法官是「憲法白痴、數學白痴」,擺明幫賴清德鋪當皇帝的路,憲法法庭已淪為「籌安會」。立委翁曉玲更直指大法官淪為執政者鷹犬,成為「賴清德的遙控器」。

民進黨團則強力反擊。幹事長鍾佳濱諷刺藍白「憲法是重要東西,腦袋是好東西,兩個一起用就不會違憲」,批評立法院無權超越司法院。立委沈伯洋更以南北韓為例,警告若立法院宣告憲法法庭判決無效,形同「朝北韓看齊」,將使台灣淪為北韓式法學。立委莊瑞雄則痛批藍白「理盲、法盲且是文盲」。

經表決,譴責案以60票贊成、51票反對通過逕付二讀並交黨團協商。同日,藍白對賴清德總統的彈劾案也順利推進,確定明年1月14、15日舉行公聽會,1月21、22日舉行審查會,4月27日舉行聽證會,最終於5月19日進行彈劾案投票。

根據憲法增修條文,彈劾總統須經全體立委二分之一提議、三分之二決議,並聲請大法官審理,經現有大法官總額三分之二同意後成立。藍白兩黨此次彈劾案,源於行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法,國民黨立委傅崐萁等60人、民眾黨立委黃國昌等59人分別提案,指控賴清德踐踏憲法、侵犯憲政秩序。

