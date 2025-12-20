憲政存亡的防衛與重構：台灣憲法法庭《憲訴法》判決之評析與建議

2025 年 12 月台灣憲法法庭就《憲法訴訟法》修正案作出「違憲判決」,從憲法學理論、權力分立原則及民主防衛機制出發，探討此判決對台灣憲政體系的深遠影響，並對行政、立法、司法三權的未來運作提出實務建議。

壹、 判決背景與憲法學理核心：防止「民主自殺」

本次憲法法庭判決的核心意義，在於確立了「司法審查功能的不可侵犯性」。大法官尤伯祥於協同意見書中精確地指出，當立法權試圖透過程序性立法（如提高出席門檻與表決門檻）將司法職權與人事同意權「綁定」時，這本質上是一種「制度性癱瘓」。 從憲法學角度看，這涉及了「民主自殺」（Democratic Suicide）的防範。當民選的立法機關利用民主程序產生的法律，去拆解憲法中用以制衡多數暴政的司法系統，民主即走向極權。此判決宣告了：司法權的存續不依附於立法權的行政裁量，而是直接源於憲法的授權。

貳、 判決對台灣憲政體系的四大影響

1. 確立司法權的「防衛性功能」 此判決打破了過去司法權作為「最弱勢部門」的印象。大法官明確表示，在面臨憲政危機時，司法權有權「自行掙脫桎梏」。這意味著未來若立法院怠於行使人事同意權導致大法官員額不足，憲法法庭仍能以「現有總額」運作，確保憲法防護網不中斷。

2. 重新定義權力分立的「機關忠誠義務」 判決確立了立法院不能以「立法自由」為由，干涉其他憲法機關的核心運作。這對未來的預算審查、人事任命等爭議提供了法理基準：任何法律手段若導致其他憲法機關（如監察院、司法院、考試院）功能喪失，皆屬違憲。

3. 緩解「立法權一家獨大」的政治現狀 在國會席次結構導致立法權高度擴張的當下，此判決重新校準了天秤，提醒立法者必須在憲法框架內行使職權，而非藉由修改程序法來規避實質的憲法監督。

4. 鞏固「活的憲法」與「司法主動主義」 此判決象徵台灣憲法進入了更為主動的解釋時期，大法官不再僅是消極地等待案件，而是在國家面臨崩解危機時，採取必要的法理解釋來維持國家機制的運轉。

參、 對三大憲法機關之具體建議 為確保台灣憲政秩序能在此判決後平穩運行，避免陷入更深的政治僵局：

一、 對「立法院」的建議

回歸程序正義與實質制衡 履行憲法法定義務（人事同意權）： 立法院應依據釋字第 632 號之意旨，儘速行使大法官及其他憲法機關的人事同意權。杯葛人事固為政治抗爭手段，但不得導致機關完全停擺。 尊重司法審判之終局性

2. 立法權對判決的不滿應透過修法或憲法爭議程序解決，而非採取行政抵制。立法院應重新檢討《憲法訴訟法》，建立一個「既能保障評議慎重、又不至於導致停擺」的合理門檻（例如：以現有員額比例為準）。 加強立法評估之憲法審判

3. 在法案草擬階段應引入專業的憲法審議，避免再次通過顯然違背權力分立原則的條文，以節省憲政成本。

二、 對「行政院」的建議

維護憲法秩序的執行力 落實判決之執行

2. 作為憲法守護者之一，行政院應確保憲法法庭判決後的相關行政配套（如預算撥付、機關運作空間）不受政治干擾，維護司法機關的尊嚴。 扮演憲政衝突的緩衝器

3. 當立法院與司法權發生激烈衝撞時，行政院可透過行政院會或呈請總統召集院際調解（憲法第 44 條），尋求政治解決方案，避免國家陷入癱瘓。

三、 對「大法官（司法院）」的建議：審慎行使權力與提升社會信任 堅持「司法獨立」與「非黨派化」

1. 大法官在判決中雖強調「勇於行使職權」，但在判決理由的論述上，應更加超越黨派，確保判決是建立在純粹的法理之上，而非政治偏好，以對抗「司法政治化」的指控。 明確「現有總額」之裁量準則

2. 憲法法庭應進一步透過自律規則，明確定義何謂「現有總額」及其審理案件的最低標準，避免給外界「大法官人數隨意變動」的流言空間，增強程序的可預期性。 強化不同意見書的論辯

3. 針對如楊惠欽、蔡宗珍、朱富美等法官對程序瑕疵的疑慮，多數意見應在判決書中給予更深層次的學理回覆，以此建立法學社群的共識，提升判決的學術權威性。

肆、 結語

1.防範「司法攻擊」作為憲政倒退的起手式 尤伯祥大法官的警示具有跨國視野

2.當代民主的消亡，往往始於對司法系統的攻擊。台灣作為新興民主國家的典範，此次憲法判決雖然引發政治對立，但在法理上卻是「憲法自我防衛機制」的一次成功啟動。 權力雖有任性的天性，但憲法的存在即是為了給予權力韁繩。未來，台灣的憲政健全度將取決於立法院是否能尊重此一判決，並與行政、司法權在相互制衡中尋求共治。大法官「自行掙脫桎梏」不應是常態，而應是國家陷入危難時的最後手段。唯有各憲法機關重拾「機關忠誠義務」，台灣的自由民主憲政秩序方能長治久安。