憲政對峙拖到2028？他斷言另1案恐也不副署

▲行政院長卓榮泰昨宣布不副署《財劃法》。（圖／卓榮泰臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊；同時，總統賴清德昨晚表示，願以合憲方式赴立法院進行國情報告，他也呼籲立法院：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，立法院、行政院前所未見地互相對抗的狀況，恐持續到2028年，而現在只剩2條路，其中一條是在野提倒閣，但即便如此還是不能解決問題，尤其後面還有反年改的修法，行政院恐怕也不會副署。

黃暐瀚昨上《57爆新聞》表示，如今總統府跟行政院鐵了心，現在的路就只剩下2條：首先是總統把行政院長換掉，但目前賴清德的想法跟卓榮泰一樣；第二條則是由國民黨跟民眾黨提出倒閣，但這樣做的投資報酬率太低，即便換掉行政院長也不能解決現在的問題，換上來的行政院長可能繼續對著幹，也換不掉真的帶頭大哥。

黃暐瀚更直言，這種狀況下已來到火車對撞、狹路相逢，勇者勝的情形，卡死立法院、卡死行政院，如今走到中華民國憲政史上，立法院、行政院跟總統府非常強烈對抗，到前所未見的狀況，從來沒有看過這麼嚴重的情形，只能一路對抗。

黃暐瀚也斷言，接下來還有反年改的修法，行政院恐有八至九成的機率不會副署，讓修法不能上路，也將一路對峙到2028。

