憲政已如「失速列車」 傅馨儀：列車長緊急煞車是職責所在

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰是否對立法院通過的「財政收支劃分法」修正案，在總統依法公布時採取不副署作為，日本早稻田大學國際經濟法博士後研究學者、律師傅馨儀今日出席「台灣永社」所召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」指出，當憲政列車已經變成一列「失速列車」時，儘管緊急煞車會帶來些微震盪，但這正是列車長的職責所在。

傅馨儀表示，法律一旦公布，就具有形式上的效力，也就是成為真正具有拘束力的法律，依照憲法規定，法律由立法院通過、總統公布，而最重要的是，在一個法治國家裡，所有人基本上都必須遵守法律，雖然人民對於惡法亦法，需要遵守，但行政院依照憲法為最高行政機關，依照憲政權力分立制度，應該要行使其實際的機關功能。

傅馨儀指出，在傳統經驗上，行政院都僅有形式審查，直接副署法律，但如果法律涉及到嚴重侵害憲政防衛機制與功能時，依照憲法第37條規定，行政院長不副署也可被認定為合憲的職權行使。

傅馨儀認為，當今台灣憲政機制確實受到極大阻撓與挑戰，而且憲法法庭職權受限，行政院應該盡憲法忠誠義務與落實民主防衛，不能再像往常形式審查作業一樣，應依照緊急情況與必要性條件下，選擇不副署的選項，雖然在台灣行政院長不副署法案的狀況罕見，也確實具有風險，亟需凝聚全民政治共識，但古羅馬有一個知名哲言，「國家最高的法則，就是以人民福祉為依歸。」

最後，她比喻指出，當憲政這輛列車已經失速，變成一列「失速列車」時，大家都知道緊急煞車可能會造成劇烈的震盪，甚至會讓乘客感到害怕、不安，但這卻是列車長唯一能做的選擇，「他不能眼睜睜看著車上所有乘客陷入即將危及生命的危險之中」。

